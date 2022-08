S ironií glosovali, že politik spojovaný s komunistickou tajnou policií vybral pro svůj mítink místo, kde před rokem 1989 stála socha komunistického ideologa Vladimíra Iljiče Lenina a říkalo se mu „Leninka“.

"Přehradu v Hlučíně jsem zařídil já," chlubil se Babiš v MS kraji a další perly

„Je to pořád my versus polistopadový kartel,“ hodnotil Babiš dění v České republice. Svým voličům poradil neposlouchat protestující a označil je za placené, protože prý začali vyjadřovat nespokojenost až s rostoucím zájmem o jeho turné po republice. „Dnes tu máme poslední zastávku, spíme v Ostravě a klidně s vámi budeme do půlnoci,“ řekl zástupu, jenž se shromáždil okolo.

Jinak předvolebním výrokům lídra hnutí ANO v Ostravě-Porubě moc rozumět nebylo, protože protestující, jak je slyšet i na videu níže, byli hodně hluční.

Zdroj: Jaroslav Perdoch

Byli sice od ostatních odděleni policisty z antikonfliktního týmu, ale dál intenzivně pískali, troubili, hučeli a zesměšňovali výroky expremiéra i dalších politiků v popředí, včetně hejtmana kraje, primátora města i starostky obvodu.

Ostrava se toho dne stala místem, kde se sešel nejen nejpočetnější dav jeho příznivců, ale také největší počet jeho odpůrců, a to včetně pracovníků z firmy Kreativ Kabinet, kteří loni v Ostravě-Zábřehu zaplatili plakát připomínající minulost Andreje Babiše.

Protest proti premiérovi: V Ostravě visí plakát Babiše alias "agenta Bureše"

Na plakátu byla vyobrazena zvětšenina karty STB vedené na agenta Bureše. Šlo tehdy o jediný plakát, na které byl i zvětšeně zveřejněný úpis Andreje Babiše komunistické tajné policii - více zde.