Ve Fakultní nemocnici Ostrava se v úterý ráno jako první nechal očkovat přednosta Kliniky infekčního lékařství Luděk Rožnovský. „Cítím se dobře, nemám žádné problémy. Nebolelo to. Jde o malý objem vakcíny, téměř jsem to necítil,“ řekl krátce po očkování Luděk Rožnovský a dodal: „Očkování určitě doporučuji.“

Zdroj: Deník / Vladimír Pryček

Jako druhá přišla na řadu vrchní sestra Šárka Kumorová. „K obavám není důvod,“ prohlásila.

Vakcínu oběma očkovaným aplikovala primářka kliniky Lenka Petroušová. „Očkuje se do nedominantní ruky, kterou méně používáme. Pacient odchází s potvrzením o očkování a s datem, kdy přijde na druhou dávku. Tato vakcína je dvoudávková. Druhé očkování je po jedenadvaceti dnech,“ uvedla Lenka Petroušková s tím, že očkovaný člověk zůstává třicet minut pod dohledem pro případ alergické reakce. Mírné nachlazení či rýma podle primářky nepředstavuje překážku v očkování.

Do Fakultní nemocnice Ostrava dorazilo 140 ampulí vakcín. „Z nich se dá udělat sedm set dávek,“ řekla Deníku Iva Piskalová z tiskového oddělení zdravotnického zařízení. V nemocnici se bude očkovat na čtyřech místech.

Do konce roku by se v Ostravě měly objevit další zásilky vakcín. Distribuci provázely problémy. Nejprve se mluvilo o začátku týdne, v pondělí odpoledne však hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák informoval, že dodávky budou mít zpoždění. První část se nakonec podařilo zajistit, do konce roku se pro Moravskoslezský kraj počítá s dalšími pěti tisíci vakcínami. Čtyři tisíce půjdou do nemocnic pro zdravotníky a tisícovka do sociálních zařízení.

„Hlavní těžiště bude na nemocnicích. Máme jich sedmnáct. Jsme schopni zajistit očkování ve všech koutech našeho kraje,“ řekl Vondrák, jenž předpokládá zapojení praktických lékařů u dalších typů vakcín nezávislých na režimu chlazení.