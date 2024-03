Technické služby Moravské Ostravy a Přívozu budou mít po skoro patnácti letech nového šéfa. Letitý ředitel Petr Smoleň odchází do důchodu a radní centrálního obvodu už vypsali výběrové řízení na jeho nástupce. Petr Smoleň prozradil, jak se organizace za bezmála čtyřicet let, kdy v ní na různých pozicích působí, proměnila.

Úklidové čety ve Stodolní ulici v Moravské Ostravě a Přívozu. | Video: Deník/Tomáš Januszek

Moravská Ostrava a Přívoz vypsala výběrové řízení na pozici ředitele technických služeb centrálního ostravského obvodu (TS MOAP). Přihlášky je možno posílat až do konce dubna, nástup do funkce je 1. července 2024.

„Pracovní poměr je sjednáván standardně na dobu neurčitou. Rozhodnutí o době trvání pracovního poměru ředitele TS MOAP je plně v kompetenci městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, jakožto zřizovatele dané příspěvkové organizace,“ uvedla mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu Michaela Tichá s tím, že informace o vyhlášeném výběrovém řízení je uveřejněna na stránkách zřizovatele, tedy městského obvodu, dále na webu statutárního města Ostravy, ve zpravodaji Centrum a bude také jako placená inzerce v tisku.

Trestanci v akci

Důvodem je rezignace stávajícího ředitele Petra Smoleně, který si po čtrnácti letech ve funkci bude od léta užívat důchodu. „V TS MOAP pracuju 37 let – z pozice vedoucího dopravy jsem se stal provozním náměstkem a posledních 14 let jsem zde ředitelem,“ popsal Deníku Smoleň, podle něhož organizace v posledních letech zažila obrovský vývoj.

„Když jsem nastupoval jako vedoucí dopravy, organizace byla mnohem větší, protože zahrnovala více obvodů. Faktem je, že to bylo spíše odkladiště lidí ve výkonu trestu – měli jsme zde dělníky s cejchem od znásilnění po vraždy. V devadesátých letech se to začalo obracet, a když se utlumovalo hornictví, nastoupilo k nám hodně lidí z této oblasti, to nám hodně pomohlo,“ popsal rozličné složení zaměstnanců letitý ředitel.

Pracoval tak, aby se nemusel stydět

TS MOAP jsou dnes podle něj moderní organizací využívající moderní technologie, 3D tiskárny a má velmi rozsáhlé vybavení. Že si ho nebude užívat déle, jej nemrzí. „Udělal jsem, co jsem mohl, a nyní nadešel správný čas odejít a věnovat se rodině. Chci, aby i tento čas byl dostatečně dlouhý. Dopracuju poslední měsíce s plným nasazením, rád bych odešel s čistým štítem. Celý život jsem pracoval tak, abych se za nic nemusel stydět, a věřím, že za sebou zanechávám prosperující, moderní a ekonomicky vyrovnanou organizaci,“ shrnul Smoleň.

Zájemci o jeho místo musejí splňovat několik podmínek, především pětiletou zkušenost v řídící funkci a tříleté působení v oblasti komunálních služeb. Nabízený plat je v závislosti na započitatelné praxi zhruba od 27 do 40 tisíc korun hrubého měsíčně plus příplatky.