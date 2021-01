Bylo by prvním zařízením svého druhu v Moravskoslezském kraji. Nejbližší jsou v Olomouci a Brně. Zda ale nakonec bude stát, není vůbec jisté. Slezskoostravská radnice, pod kterou Koblov spadá, totiž ve středu po jednání rady vydala k záměru záporné stanovisko.

Ohlasy

Tématu se Deník věnoval tento týden. Článek o plánu společnosti Krematorium zvířat Ostrava vzbudil velký ohlas. Většina diskutujících na sociálních sítích myšlenku podpořila.

„Jsem pro. Ten, kdo pejska nikdy neměl, tohle nikdy nepochopí. Není to jen pes, je to právoplatný člen rodiny,“ uvedla například Kateřina Rylková. „I zvířata mají právo být důstojně pohřbena. Kdy si lidé uvědomí, že zvíře není přeci věc,“ napsala Petra Nedoušová.

Petice

Mnozí obyvatelé Ostravy-Koblova však nadšení nesdílejí a podepisují petici. „Nemáme dostatek informací. Bojíme se zápachu ze spalování," řekla ve středu Deníku obyvatelka Koblova Ludmila Čechová, která k areálu bývalého dolu, kde má krematorium vzniknout, vyrazila se dvěma vnoučaty. „Určitě bychom přivítali, kdyby se kolem toho vedla diskuse. Rádi bychom se jí zúčastnili," dodala Ludmila Čechová, která již petici podepsala.

„My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby kompetentní orgán nepřipustil zřízení provozovny," stojí mimo jiné v petici, jež se nachází v nedaleké prodejně potravin. „Ano, máme ji tady. My ale nejsme místní, takže se k tomu ani nemůžeme nějak vyjadřovat," uvedly prodavačky. V obchodě se nacházelo i několik zákazníků. „Já jsem petici podepsala. Nechci krematorium. Nevíme, co z toho bude. Máme také obavy z nárůstu dopravy. Nedaleko je škola, bydlí tu lidé. Už teď tu jezdí hodně aut. Krematorium dopravu ještě zvýší," uvedla žena, která chtěla zůstat v anonymitě. Na její slova o podepsání petice reagoval další návštěvník obchodu. „Nebudu podepisovat petici proti něčemu, o čem ještě nemám dostatek informací," prohlásil. Na problém s informovaností se stěžovali i další oslovení lidé, kterým vadilo i to, že by zařízení stálo 150 metrů od rodinných domů.

Odborníci

Krematorium zvířat se má nacházet v bezprostřední blízkosti Stolařství Jiří Barč. „Ano, víme o tom. Má být hned vedle nás. Ale to je tak asi vše, co o tom vím. Já osobně s tím žádný problém nemám. Posoudit to ale musejí odborníci, kteří tomu rozumějí. Pokud řeknou, že je to v pořádku, tak tady zvířecí krematorium může klidně stát. Nikomu potíže v podobě různých obstrukcí nebudu dělat," prohlásil Jiří Barč.

Městský obvod s krematoriem nesouhlasí



K záměru vybudovat v Koblově krematorium zvířat se ve středu vyjádřila rada městského obvodu Slezská Ostrava, pod kterou Koblov spadá. „Rada rozhodla o vydání záporného stanoviska k realizaci záměru zřízení krematoria zvířat v Koblově,“ sdělila Deníku mluvčí slezskoostravské radnice Jana Pondělíčková. Jak ale zdůraznila, obvod není účastníkem řízení. Tím je město Ostrava, kterému bude zaslán dopis se záporným stanoviskem.



Ano, ale…



„Přestože městskému obvodu dostupná dokumentace k záměru konstatuje, že z hlediska imisní zátěže se provoz v blízké obydlené lokalitě neprojeví znatelnou mírou, jedná se o záměr, který je zdrojem dalšího znečištění. Z tohoto důvodu se na vedení městského obvodu obrátila i řada občanů s obavou, že zápach a tuhé znečišťující látky budou mít vliv na kvalitu bydlení v oblasti,“ uvedl starosta Richard Vereš.



Pak dodal: „Nezpochybňujeme, že služba kremace zvířat ze zájmového chovu je službou velmi potřebnou a jistě si zaslouží místo mezi službami dostupnými pro obyvatele města Ostravy. Poukazujeme však na skutečnost, že daný záměr má být realizován ve vzdálenosti 150 metrů od stávající rezidenční zástavby, přičemž územní plán dále počítá s dalším rozvojem rezidenční zástavby. Realizace záměru může v tomto ohledu negativně ovlivnit nejen zájem potencionálních stavebníků, ale také znehodnotit v oblasti již stojící nemovitosti.“