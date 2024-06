Silné bouřky, které se ve středu večer prohnaly Slezskem, Novojičínsko naštěstí příliš nezasáhly. Hasiči zasahovali v rámci okresu jen u čtyř událostí. Dobrovolný sbor z Oder ovšem uskutečnil výjezd, který se zapíše do kroniky. Poprvé pomáhal až v Ostravě.

Oderští hasiči v Ostravě, 20. 6. 2024. | Video: Radek Luksza

„Naše výjezdová jednotka obdržela pokyn z operačního střediska okolo jedenácté hodiny v noci. Překvapilo nás to. Máme jet do Ostravy? Ověřovali jsme si, jestli nejde o omyl,“ popisoval velitel oderského sboru dobrovolných hasičů (SDH) Roman Skalka. Se šesti kolegy v hasičské tatrovce vyrazil ve středu v noci po dálnici do krajského města.

Ostrava je živlem zasažena nejvíce, hasiči tady napočítali 283 událostí. Hasiče z Oder zahlédli obyvatelé Poruby v Opavské ulici i na Hlavní třídě s blikajícími majáky. „První na řadě byla lípa zlomená v koruně stromu, na místě jsme byli i s vysokozdvižnou plošinou místních kolegů. A následovaly další a další události,“ popsal Roman Skalka.

SDH Odry postupně objel ulice Sokolovská, Petřkovická, Hlučínská, Dobrovského – zde byl na dvou adresách – a Výškovická. Až na jedno odčerpávání vodní laguny před domem, odstraňoval především vyvrácené, polámané či poškozené stromy a větve.

„Byla to neobvyklá jízda a určitě nejvzdálenější zásah, který se objeví v kronice našeho sboru,“ shodli se hasiči z Oder, kteří patří k jednotce požární ochrany kategorie II/1 určené pro města a obce nad tisíc obyvatel. Jejich obvyklým rajónem bývá oblast od Vítkovska přes Bílovecko až po Nový Jičín. Zásah na Ostravsku berou skutečně jako mimořádnou akci.

„Najeto máme přes sto deset kilometrů, zpátky na základnu jsme dorazili před čtvrtou hodinou ráno,“ shrnul Roman Skalka noc ze středy na čtvrtek. Ráno a dopoledne se pak v hasičárně myla a ošetřovala technika.

„Novojičínsko bylo v rámci Moravskoslezského kraje nejméně zasaženou oblastí, po bouřkách evidujeme pouze čtyři zásahy. Naopak v okrese Ostrava se blíží ke třem stovkám. Právě proto bylo na základě rozhodnutí krajského řídícího důstojníka rozhodnuto o povolání jednotek ze sousedních územních odborů včetně SDH Odry,“ vysvětlila Kamila Langerová z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Hasiči na Novojičínsku likvidovali po bouři ve všech čtyřech případech spadlé stromy, konkrétně v Bílovci, Bílovci-Staré Vsi, Petřvaldu a Kateřinicích.