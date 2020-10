U Duhy, u Vozovny a u hlavní pošty. Na těchto třech místech v Porubě měl svinovský starosta a kandidát do senátu ve volebním obvodě 72 Radim Smetana (ČSSD) umístěné takzvaná „áčka“ – přenosné billboardy, jimiž cílil na voliče.

Krátce před volbami je však radnice sbalila a odvezla. „Jejich umístění jsem měl povolené samotnou radnicí i dopravní policií formou záboru veřejného prostranství. Mám na to razítko!“ štve Smetanu, který v tom spatřuje boj mezi kandidáty, konkrétně práci porubského místostarosty Martina Tomáška, který coby „domácí“ Poruban do senátu kandidoval za Piráty.

„O odstranění billboardů jsem se dozvěděl teprve dnes a až z Vašeho mailu,“ reagoval v pondělí na dotaz Deníku Martin Tomášek. Vysvětlení nabídla porubská radnice.

Argument radnice: Vizuální smog

„Ve středu minulého týdne jsme obdrželi podnět, jestli dotčené reklamní plochy nejsou v kolizi s nařízením o reklamním smogu. Zaměstnanci silničně správního úřadu situaci prověřili a vyhodnotili ji tak, že se jedná o vizuální smog, který by mohl být s principem a cílem nařízení města v určitém rozporu,“ informoval mluvčí porubské radnice Martin Otipka s tím, že žádné jiné strany se obdobného prohřešku nedopustily.

Radnice následně kontaktovala zástupce ČSSD, kteří jí měli telefonicky přislíbit, že billboardy odstraní. „Protože se tak nestalo, v pátek je odvezli zaměstnanci úřadu. S ohledem na skutečnost, že záležitost byla předem projednána a domluvena se zástupci politické strany, máme za to, že vše proběhlo ve shodě,“ dodal Otipka.

Tohle není reklama

Smetana však tento postoj odmítá. „Tohle se reklamy netýká, je to politická kampaň, a ze zákona je dáno, že na základě záboru veřejného prostranství a se souhlasem PČR takto billboardy umístit mohu. Konzultoval jsem to s právníky a bylo mi řečeno, že jako reklamní smog to v žádném případě označeno být nemůže,“ nespokojil se s vyústěním situace Smetana.

Spor tak rozsekla až náměstkyně ostravského primátora Zuzana Bajgarová, která má vizuální, nikoliv čistě reklamní smog, jak sama upozorňuje, na starosti. Právě ona před časem přišla s regulačním programem Ostrava 360°, který jej má vymýtit.

Město rozhodlo

„Vizuální smog jako takový se týká veškerých podobných zařízení a nosičů. Nerozlišujeme, jestli se jedná o předvolební kampaň,“ vysvětluje Zuzana Bajgarová s tím, že letos ve městě předvolební áčka téměř nebyla k vidění. „Většina stran to respektovala tak nějak automaticky. Vizuální smog je však vizuální smog a nerozlišujeme, jestli jde o prodejnu nebo politickou stranu,“ uzavřela téma Bajgarová.

Ve výsledku se oba kandidáti mohou nad peripetií, ať už na ni úřad upozornil kdokoliv, jen usmát. Tomášek skončil se ztrátou devíti procent na postupující do druhého kola voleb třetí, Smetana s odstupem dalších více než čtyř procent pátý z celkového počtu 14 kandidátů.