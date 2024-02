Krize v Liberty

S odstupem týdne vedení Liberty Ostrava potvrdilo, že většina zaměstnanců nadále zůstává se sto procenty platu doma „na překážkách“, a to minimálně další týden. Tento stav momentálně platí pro zhruba tři tisíce lidí. Hned polovina z nich by se však během pár týdnů mohla vrátit zpátky. Jak toho chce huť dosáhnout?

„Zaměřujeme se na maximální využití výroby na našich válcovacích tratích díky nakoupeným kontislitkům, což povede ke zlepšení naší finanční situace a umožní to v nejbližší době dalším zhruba 1500 zaměstnancům návrat do práce,“ popsala plán huti její mluvčí Kateřina Zajíčková s tím, že polotovary už jsou v Česku a příští týden začne výroba a následně expedice zákazníkovi.

Už minulý týden huť zahájila provoz na svařovně trub a vyrábí se i důlní výztuže ze zásob. „Vše jsou to jen polovičatá řešení, ať se rozjede cokoli z druhovýroby, neberu to jako cestu z krize,“ řekl Deníku odborář Petr Slanina, podle něhož žádný z učiněných kroků huti neřeší její primární problém, a to zastavení prvovýroby – tedy vysoké pece a ocelárny. „Vidím tu ale snahu najít dílčí kroky k tomu, aby se v Ostravě zachovala zaměstnanost,“ dodal odborář, podle něhož to nejsou jen triky k matení veřejnosti. „Dělat si takové PR za 300 milionů měsíčně (výdaje na platy lidí, pozn. red.), by byl poměrně drahý špás,“ vysvětlil odborář.

Spor o cenu energií a plynů

Huť přiznává, že byť jen dílčí provoz bez energií z elektrárny Tamehu je velmi složitý, cení si tak spolupráce s Veolií a ČEZ Esco. „V uplynulých pěti letech jsme vedli se společností Tameh Czech četná jednání. Naši partneři však odmítali vyjednávat o úpravě smlouvy, podle které nám účtují o 200 až 300 procent vyšší ceny za energie, než jaké jsou běžné tržní ceny,“ uvedla Zajíčková s tím, že na žádost odborů obou firem se zástupci Liberty a Tamehu 5. března sejdou k dalšímu jednání.

„Náš postoj je pořád stejný. Huť musí zaplatit dluhy, kterými nás dostala do insolvence a kriticky ohrožuje naši existenci, až pak se můžeme o něčem bavit,“ řekl mluvčí Tamehu Patrik Schober a popřel, že by Tameh dodával energie až o 300 procent dráž, než je zvykem.

„Téměř osmdesát procent ceny na výrobu jedné megawatthodiny elektřiny tvoří náklady na emisní povolenky a cena uhlí, kterou mimochodem domlouvá sama Liberty Ostrava. Zbytek nákladů pokrývají ostatní paliva, mzdy zaměstnanců, odpisy a další fixní náklady. Pouze jedno procento celkové ceny tvoří zisková marže společnosti Tameh Czech. Správnost a ekonomickou odůvodněnost cenového modelu potvrdila svým odborným stanoviskem poradenská společnosti KPMG,“ popsal Schober. Nákup huti bez elektrárny kritizovaly odbory už před lety.

Energie bez Tamehu? Za rok a půl, věští odbory

I proto nyní Liberty pracuje na aktualizovaném restrukturalizačním plánu, který je založen na předpokladu, že huť zachová prvovýrobu bez dodávek energií od Tamehu. „To počítá s instalací nového zařízení, které bude dodávat horký vzduch a další vstupy potřebné pro vysokou pec. Tomuto řešení se intenzivně věnujeme, jednáme s potenciálními dodavateli zařízení o cenových nabídkách i termínech instalace,“ řekla Kateřina Zajíčková, podle níž bude výsledkem snížení nákladů huti i její uhlíkové stopy.

Myšlenka provozovat huť bez energií Tamehu odboráře zaskočila. „Technicky to možné určitě je, nicméně bavíme se o poměrně dlouhém časovém horizontu. Ale sám nedokážu odhadnout, jak dlouho to může trvat,“ řekl Petr Slanina, který tuto možnost zaslechl už v počátcích krize, ale nebral ji vážně. „Pochybuju, že by bylo možné takové zařízení vyrobit a dodat v kratším horizontu než rok, rok a půl,“ dodal odborář, podle něhož tím chce huť ušetřit na předražených dodávkách od Tamehu.

Tam ale s podobnými úvahami nechoďte. „Je to něco tak strašně nereálného, že bych to ani nechtěl komentovat,“ vzkázal mluvčí Tamehu Schober, podle něhož bude záležet nejspíše na budoucím insolvenčním správci Liberty, zda se huť touto cestou skutečně bude chtít vydat. „Námi dodávaná elektrická energie je jiná, než je v síti, a nikdo jiný ji neumí vyrobit. Není to tak, že přepnete tlačítko. Oba provozy jsou tak propojené, že jeden bez druhého nemohou fungovat,“ tvrdí mluvčí Tamehu.