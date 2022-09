Lidé v Ostravě zcela přesvědčivě řekli, koho chtějí ve vedení města pro následující čtyři roky – opět hnutí ANO v čele s Tomášem Macurou, který se podle všeho stane nejdéle sloužícím polistopadovým primátorem města. „Chtěl bych poděkovat všem voličům, kteří přišli k volbám, ať už volili nás, nebo konkurenci. Jsem rád, když občané vyjadřují svůj názor a zapojují se do chodu města. Mám samozřejmě velkou radost i za naše hnutí, každé volby navyšujeme svůj výsledek,“ těší vítěze ostravských komunálek Tomáše Macuru.

Jeho hnutí ANO s 33,97 procenta deklasovalo konkurenci, druhá koalice Spolu (ODS + KDU-ČSL + TOP 09) zaostala téměř o dvacet procent (zisk 14,33 procenta hlasů)! Oba subjekty si zachovají počet mandátů – hnutí ANO svých 21 křesel, koalice Spolu devět (samostatně měla před čtyřmi lety ODS šest křesel a KDU-ČSL tři křesla, pozn. red.).

Adepti na koalici

V radosti lídra Jana Dohnala, který se lidem na billboardech profiloval jako „jejich příští primátor“, jsou však drobné mezery. „Nemůžu říct, že jsem zcela maximálně spokojený, ale naplnili jsme očekávání. Doufal jsem, že bychom mohli uhrát něco mezi patnácti až osmnácti procenty – a tedy i více křesel, ale v zásadě to odpovídá tomu, co jsme předpokládali,“ uznal nakonec. Očekávaný partner hnutí ANO v koalici zatím odmítá spekulovat, jakou oblast/oblasti by si se svými lidmi vzal pod křídla.

Třetí nejsilnější výsledek v boji o magistrát uhrálo hnutí Ostravak s 12,64 procenta, překvapila však zejména SPD, která zdvojnásobila svůj výsledek z před čtyř let (11,62 procenta). S ohledem na to, že se proti ní téměř všichni vyhradili, však jejích sedm zastupitelů skončí v opozici.

Do zastupitelstva se při své první kandidatuře dostali Starostové pro Ostravu s pátým nejlepším volebním výsledkem – spolu s hnutím Ostravak jediní myslitelní adepti na případné rozšíření stávající vládnoucí koalice.

Ani jednomu však nepomohlo vyhraňování se proti hnutí ANO, respektive jeho lídru Tomáši Macurovi. „U Ostravaka mi trochu vadí, že nám čtyři roky okopávají kotníky a neustále říkají, jak jsme nekompetentní a neschopní. Při předchozích dvou volbách jsem se navíc nesetkal s tím, že by byla mířena nějaká kampaň proti mně osobně, jako nyní například u Starostů. To je nový fenomén těchto voleb,“ posteskl si pro Deník Tomáš Macura.

Konec sociální demokracie

Těsně nad hladinou zůstali Piráti, kteří zaznamenali menší ústup ze scény, coby stávající i nově myslitelní koaliční partneři však ještě mohou volby stále považovat za úspěšné. „O úspěchu či neúspěchu rozhodne to, jestli budeme součástí vládní koalice, nebo ne,“ říká jasně náměstkyně primátora pro školství a sport a lídr Pirátů Andrea Hoffmannová.

Za zmínku rozhodně stojí podobné, leč ve svém důsledku velmi rozdílné postavení krajně levicové části politického spektra. Zatímco komunisté se po „přebrandování“ na Ostravskou levici jen těsně udrželi v zastupitelstvu (5,43 procenta, tři mandáty), sociální demokraté se v koalici s LEČO z vedení města odporoučeli, když získali pouhých 3,87 procenta hlasů. „Budu se snažit, aby se sociální demokracie na Ostravsku udržela. Pravda a realita však je taková, že si dovedu představit i svět bez sociální demokracie,“ hodnotil zkroušený lídr Petr Kajnar, jehož tým před volbami zvolil útočnou kampaň. Volební účast v Ostravě dosáhla 35,46 procenta.

K TÉMATU

Vítěz voleb

Tomáš Macura

Psi štěkají a karavana jede dál. Za poslední roky se v zastupitelstvu musel vypořádat s velkou kritikou opozice, Ostravané ale jasně řekli, koho chtějí ve vedení svého města pro další čtyři roky. Tomáš Macura se stane nejdéle sloužícím polistopadovým primátorem Ostravy, jeho hnutí ANO deklasovalo veškerou konkurenci a s přehledem ovládlo i důležité obvodní radnice. Klíčové chystané projekty vedení města mají největší překážku za sebou.

Poražený voleb

Petr Kajnar

Na letošní komunální volby lídr ostravských sociálních demokratů a někdejší primátor Ostravy Petr Kajnar jen tak brzy nezapomene. Možná se staly předzvěstí jeho politického konce. Necelá čtyři procenta hlasů nelze totiž označit jinak než prohru. Nepomohla ani koalice s hnutím LEČO (Lepší a čistá Ostrava). Kajnar dokonce nastínil černou budoucnost, kdy se nechal slyšet, že Ostravsko možná zůstane bude bez sociální demokracie.

Šok voleb

Vzestup SPD

S novým krajským a ostravským lídrem Peterem Harvánkem se očištěná SPD chce profilovat jako férová strana, jež nechá zapomenout na eskapády z dob Lubomíra Volného. Konkurence tomu příliš nevěří, SPD je pro ně strana populistická až extrémistická. Voliči nicméně jasně řekli, že je to pro ně strana s potenciálem, vždyť SPD prakticky zdvojnásobila svůj volební výsledek z před čtyř let a se sedmi mandáty v zastupitelstvu o tom chce přesvědčit i politiky.

Překvapení voleb

Komunisté jinak

Jen málokdo dával ostravským komunistům šanci získat v komunálních volbách nějaké to zastupitelské místo. Zejména po totálním propadáku v loňských parlamentních volbách, kdy se zdálo, že komunistická strana je minulostí. Do ostravského zastupitelského sálu se komunisté nakonec dostali „bočními“ dveřmi. Společně s nezávislými kandidáty vystupovali coby Ostravská levice (OLE). Prioritně prý nešlo o marketingový tah. Vyšel však dokonale.