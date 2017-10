OHLÉDNUTÍ DENÍKU: Zajímavosti a čísla z voleb v kraji

Hnutí ANO není jediné, kdo sklidil v letošních volbách u voličů v kraji výrazný úspěch, slaví i druhé SPD Tomia Okamury. Podívejte se s námi, jaké další zajímavé postřehy redaktoři Deníku v letošních volbám zaznamenali.

Skokani voleb díky kroužkování

Jakub Janda, ODS – ze 4. místa na 2. – 2 265 hlasů (5,53%)



Andrea Babišová, ANO – z 8. místa na „2.“ – 6 043 hlasů (3,11%)



K přeskočení lépe umístěných kandidátů je potřeba získat díky kroužkům nejen více hlasů, ale zároveň jich musí být minimálně pět procent z celkového množství preferenčních hlasů pro danou stranu, jinak se kandidát ze svého místa neposouvá.

To se stalo Andrei Babišové, i když je i ona nakonec poslankyní. Čistě podle počtu preferenčních hlasů se Babišová (získala 6 043 hlasů) v rámci ANO umístila druhá za Ivo Vondrákem, v přepočtu na procenta ale získala „jen“ 3,11 % kroužků v dané straně, takže se vpřed neposouvala a zůstala tedy osmá, tak jak byla umístěna na kandidátce.

Dopředu v našem kraji poskočil jen občanský demokrat Jakub Janda, který skočil ze čtvrté pozice na druhou díky tomu, že obdržel v rámci ODS 5,53 % preferenčních hlasů. I on nyní bude poslance za Moravskoslezský kraj.





Top 5 umístění podle preferenčních hlasů v kraji

1. Ivo Vondrák, ANO – 15 592 hlasů

2. Lubomír Zaorálek, ČSSD – 8 973 hlasů

3. Andrea Babišová, ANO – 6 043 hlasů

4. Aleš Juchelka, ANO – 5 033 hlasů

5. Josef Hájek, ANO – 4 455 hlasů





Nejmladší poslanec

– Lukáš Černohorský, Piráti, 32 let, Ostrava



Nejstarší poslanec

– Josef Hájek, ANO, 61 let, Orlová

– Lubomír Zaorálek, ČSSD, 61 let, Ostrava



Průměrný věk 22 poslanců

– 47,64 let



Poměr muži : ženy

– 18 poslanců : 4 poslankyně





Kdo z poslanců zvolených v roce 2013 bude nyní chybět?



ČSSD

Ladislav Šincl, Adam Rykala, Pavlína Nytrová, Václav Klučka, Dana Váhalová, Ladislav Velebný

ANO

Jana Lorencová, Jan Sedláček, Martin Sedlář, Igor Nykl

KSČM

Kateřina Konečná, Miroslav Opálka, Milada Halíková, René Číp ÚSVIT

Karel Fiedler, Olga Havlová

KDU-ČSL

Tomáš Jan Podivínský, Petr Kudela

TOP 09

Herbert Pavera

Sčítání hlasů v kraji jsme sledovali zde: