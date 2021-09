„První tři kola jsem si to užíval, čtvrté bylo spíše o přežití,“ hodnotil svůj maratonský debut Lukáš Bárta doběhnuvší v první desítce za 3:23:28. Nejlepší byl Stanislav Najvert (3:03:02) a Petra Pastorová (3:09:51). Jako vítěz se ale dal považovat každý v cíli, včetně dětí na jejich tratích.

„Mozek mě přesvědčuje: zastav, odpočiň si, vykašli se na to, proč to vlastně děláš, proč se dobrovolně trápíš? Mozek sabotuje moje úsilí a snahu. Chvíli mám chuť ho poslechnout, pak se nakopávám a říkám si běž, běž, běž!“ líčila své dojmy z prvního maratonu Eva Tomaszewiczová.

Ne všichni to však zvládali jako ředitelka závodu Petra Pastorová, která řešila organizační záležitosti trvající řadu měsíců, připravovala na „královskou“ distanci 42 195 metrů své svěřence i sebe a nakonec doběhla druhá absolutně a první mezi ženami. To vše s úsměvem!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.