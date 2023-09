První zářijový večer na hlučínské štěrkovně patřil nebeské show. A nebyla jediná. Další se uskutečníi v sobotu i v neděli. Festival ohňostrojů se k jezeru navrátil po několikaleté pauze, zapříčiněné covidem a revitalizací. Po celý víkend je zde na programu také tradiční Hlučínský krmáš. Podívejte se, jak vypadalo zahájení oslav.

Festival ohňostrojů 2023 - TARRA pyrotechnik, show po názvem Rainbow, 1. září 2023, Hlučín. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Letošní pátý ročník opět pořádá ludgeřovická společnost TARRA pyrotechnik, která letos slaví kulaté výročí třiceti let. Festival ohňostrojů je také znovu s mezinárodní účastí. Co všechno letos festival dále nabídne?

Zatímco dnes se na hlučínském jezeře představila domácí TARRA pyrotechnik, v sobotu 2. září předvede svou show SUREX z Polska, neděle 3. září pak bude patřit týmu Pyrotechnics Activities ze Slovenska.

Jednotlivé ohňostroje začínají vždy ve 21 hodin.

VIDEO: Dojetí v Mošnově. Čeští hasiči se vrátili z Řecka, z extrémního zásahu

Každá soutěžící společnost zahájí vlastním ohňostrojným designem úvodní dvě minuty povinnou částí ohňostroje na hudební skladbu Once Upon A Time In The West od skladatele Ennio Morricone, v české verzi Jednoho dne se vrátíš od Věry Špinarové. Zbylých deset minut mají jednotlivé týmy volný výběr skladeb.

Krmáš a další program

V Hlučíně se tento víkend slaví i krmáš. Oslavy patří hudbě, veteránům a ohňostrojům. Jejich dějištěm jsou nejen břehy štěrkovny, ale i Mírové náměstí a nádvoří hlučínského zámku.

„Na parkovišti u Hlučínského jezera bude probíhat pouť, za branami areálu pak hudební program. Těšit se lze na Václava Noida Bártu, orchestr Tomáše Kočka, kapelu Drive, Elán Revival Morava, zpěváky z nejslavnějšího muzikálu Michala Davida a další,“ přibližila již dříve hlučínská mluvčí Kristina Skulinová s tím, že vstup na celý program krmáše je zdarma. Hlučínský krmáš je každoroční připomínkou vysvěcení kostela svatého Jana Křtitele.

Uzavření části koksovny v Liberty Ostrava vzbudilo v lidech obavy z propouštění

V sobotu od 9 do 16 hodin je na Mírovém náměstí připravena Hlučínská krmášová jízda veteránů, poté se dění opět přesune na štěrkovnu. V 16.15 vystoupí Tomáš Kočko s orchestrem, v 18 hodin Václav Noid Bárta a od 20.30 zahraje až do půlnoci kapela Drive. Ve 21 hodin nebe na jezerem opět rozzáří další z ohňostrojů.

V neděli se o zahájení krmáše postarají na nádvoří zámku v 15 hodin hlučínský starosta spolu s tamním farářem. Od 16 hodin zde vystoupí Moravians s Eliškou Bučkovou. V 17.30 se pak na Hlučínském jezeře představí Elán Revival Morava, od 19.45 si zájemci poslechnou písně z muzikálu Michala Davida a tečku za krmášem pak napíše od 21 hodin poslední z festivalových ohňostrojů. Vyhodnocení festivalu pak proběhne na štěrkovně ve 21.30.