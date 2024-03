Ostatně o tom, jak se mu eurobankovky líbí, prohlásil před léty v jednom rozhovoru pro média: „…jak se mi líbí? To asi odpovídá tomu, co si o tom budovaném soustátí myslím. Všichni jsme kamarádi, budeme mít na bankovkách okna a mosty, které nás spojují, ale běda, aby to byl konkrétní most nebo konkrétní okno, protože ten druhý kamarád by se určitě urazil, že to není to jeho. Je to nemastné, neslané. Absolutně bezpohlavní peníze. Ale když je člověk má v kapse, není to zase tak špatné, že?“ uvedl tehdy autor s humorem sobě vlastním…

Obviněn z pobuřování

V březnu 1971 byl Oldřich Kulhánek zatčen StB a obviněn, že svými grafickými listy z let 1968-1971 hanobil představitele komunistických zemí (čímž byla míněna tvář J. V. Stalina v některých jeho grafických listech) a tím se dopustil i pobuřování…

Metamorfóza. Ukázka z tvorby Oldřicha Kulhánka.Zdroj: se souhlasem O. Kulhánka

Sedmdesátá léta jsou v jeho tvorbě ve znamení zákazu výstav, ale i spolupráce s nakladatelstvími. Naštěstí po roce 1989 se situace v Československu, později v České republice, změnila. Kulhánek mohl začít pracoval na návrzích nových českých bankovek a je rověž autorem mnoha českých poštovních známek. Mimo jiné navrhl poštovní známku s portrétem exprezidenta České republiky Václava Klause. Oldřich Kulhánek získal také řadu ocenění v zahraničí, vystavoval prakticky ve všech světových metropolích.