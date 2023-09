Sotva před víkendem skončilo jedno omezení na D56 mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou, čekalo v pondělí na řidiče další nepříjemné překvapení. A není jediné, co se výpadovek z Ostravy týká.

Po několika dnech volného průjezdu po výpadovce D56 z Ostravy na Frýdek-Místek se motoristé opět „dočkali“ omezení | Foto: Deník/Radek Luksza

Po několika dnech volného průjezdu po výpadovce D56 z Ostravy na Frýdek-Místek se motoristé opět „dočkali“ omezení v podobě zúžení do jednoho pruhu a kolon. To by ale mělo skončit o půlnoci z úterý na středu.

Komplikace u Paskova

V úseku mezi 40 a 42.1 kilometrem se cestáři dali do opravy inženýrských sítí – důvodem je tedy opět výměna optických kabelů. Podle serveru dopravniinfo.cz by omezení mělo trvat jen do úterý 26. září do 23.59.

Po Místecké i Rudná. Další tepnu Ostravy čeká omezení

I potom se ale řidiče musí připravit na dopravní komplikace v souvislosti s rekonstrukcí mostu 47811-3 mezi Paskovem a Novou Bělou, a to až do konce roku.

Souběžně dostává novou tvář nepříliš vzhledné okolí podchodu pod výpadovkou D56 z Ostravy na Frýdek-Místek v Paskově. Hezčí a především bezpečnější podobu.

1/10 Zdroj: Deník/Radek Luksza Podchod pod výpadovkou D56 z Ostravy na Frýdek-Místek v Paskově dostane novou tvář. Snímek z 22. září 2023. 2/10 Zdroj: Deník/Radek Luksza Podchod pod výpadovkou D56 z Ostravy na Frýdek-Místek v Paskově dostane novou tvář. Snímek z 22. září 2023. 3/10 Zdroj: Deník/Radek Luksza Podchod pod výpadovkou D56 z Ostravy na Frýdek-Místek v Paskově dostane novou tvář. Snímek z 22. září 2023. 4/10 Zdroj: Deník/Radek Luksza Podchod pod výpadovkou D56 z Ostravy na Frýdek-Místek v Paskově dostane novou tvář. Snímek z 22. září 2023. 5/10 Zdroj: Deník/Radek Luksza Podchod pod výpadovkou D56 z Ostravy na Frýdek-Místek v Paskově dostane novou tvář. Snímek z 22. září 2023. 6/10 Zdroj: Deník/Radek Luksza Podchod pod výpadovkou D56 z Ostravy na Frýdek-Místek v Paskově dostane novou tvář. Snímek z 22. září 2023. 7/10 Zdroj: Deník/Radek Luksza Podchod pod výpadovkou D56 z Ostravy na Frýdek-Místek v Paskově dostane novou tvář. Snímek z 22. září 2023. 8/10 Zdroj: Deník/Radek Luksza Podchod pod výpadovkou D56 z Ostravy na Frýdek-Místek v Paskově dostane novou tvář. Snímek z 22. září 2023. 9/10 Zdroj: Deník/Radek Luksza Podchod pod výpadovkou D56 z Ostravy na Frýdek-Místek v Paskově dostane novou tvář. Snímek z 22. září 2023. 10/10 Zdroj: Deník/Radek Luksza Podchod pod výpadovkou D56 z Ostravy na Frýdek-Místek v Paskově dostane novou tvář. Snímek z 22. září 2023.

Od předposledního týdne září tady provádějí stavební práce spočívající v položení nového povrchu na chodník, instalaci kvalitnějšího veřejného osvětlení či úpravě autobusových zastávek. Tak, aby se mohli chodci (ale i cyklisté na frekventované trase) v místě bezpečně pohybovat a šoféři dodržovali přikázanou padesátku.

Z Havířova do Ostravy

Od úterý 26. září čekají řidiče další komplikace, a to rovnou na celý měsíc. Zhruba měsíční opravy omezí provoz na silnici I/11 navazující na Rudnou ulici, tentokrát ve směru z Havířova do Ostravy.

Ucpaná Místecká? Páteční peklo na tahu z Ostravy do Beskyd, potíže brzy neskončí

"Od úterý 26. září začíná zhruba měsíční oprava povrchu mostu silnice I/11 v Ostravě-Bartovicích. Jedná se o reklamaci bez investice ŘSD ČR. Práce po částečně uzavřou úsek na začátku Rudné ulice (km 293,9), dostatečně široká vozovka bude jen ve směru do Ostravy zúžena na 1 jízdní pruh," uvedlo včera ŘSD na sociální síti X.