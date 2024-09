Předškolní pedagožka učí v mateřské škole ve Vřesině osmnáct let. Podle ní omezení odkladů povinné školní docházky není ideální řešení a rozhodnutí má zůstat na zákonných zástupcích s přihlédnutím na doporučení pedagogů z mateřské školy a zaměstnanců z pedagogicko-psychologické poradny.

Kdo zhodnotí kritéria připravenosti dítěte před zápisem k povinné školní docházce?

Hlavním kritériem pro zápis dítěte do základní školy je dovršení šesti let do 31. srpna. S učitelkami v mateřské školce strávíme velkou část školního roku s předškolními dětmi a rozpoznáme školní připravenost pro zápis do první třídy. K posouzení zralosti slouží vypracovaná individuální diagnostika – v uvozovkách jednoduché testování schopností a dovedností dítěte pro nástup do základní školy. V lednu jsou povinné třídní schůzky pro rodiče předškolních dětí, kde učitelky oznámí školní připravenost a zralost jednotlivých dětí a půl roku před nástupem do základní školy sdělíme nutné informace o základních dovednostech, které děti musí umět před začátkem školního roku v září. V momentě, kdy zjistíme závažnější problém, oznámíme informaci zákonným zástupcům a odkážeme rodiče s dítětem na pracovníky z pedagogicko-psychologické poradny.

Vzpomněla jste individuální diagnostiku jednotlivých dětí, vysvětlete testování školní připravenosti v mateřské školce.

Diagnostika se týká komplexní osobnosti dítěte. Samostatnost, připravenost, jemná a hrubá motorika, zvládnutí napsání jména, rozeznání základních barev – červená, modrá, žlutá, zelená, povědomí o číslech – například přiřazení správného počtu barevných kouliček k číslu a vyvinutí kreativních dovedností – schopnost dítěte nakreslit lidskou postavu, nebo hlavonožce. Uvedená diagnostika je rozmanitá škála všestranného vývoje dítěte.

Na třídních schůzkách navrhnete zákonným zástupcům dítěte odložení nástupu do základní školy o jeden rok, souhlasí rodiče s názorem pedagogů v mateřské školce?

Z praxe znám větší počet zákonných zástupců, kteří s návrhem odkladu povinné školní docházky souhlasí, ale pro určité rodiče odložení nástupu do první třídy znamená stigma pro vývoj dítěte a ztráta jednoho roku. Vzpomenu případy rodičů s cílem zaškolit potomka v pěti letech, protože šesté narozeniny oslaví na podzim a odklad není přípustný. V uvedené situaci musí dítě navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu.

Z opačné strany mince. Iniciují rozhodnutí odkladu povinné školní docházky i zákonní zástupci?

Čas od času ano. Zákonní zástupci v mateřské škole oznámí zájem o odložení nástupu dítěte do první třídy. V případě, že rodiče jsou přesvědčeni o vlastním rozhodnutí, musí navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu z osobní iniciativy. Finální rozhodnutí závisí na zákonných zástupcích.