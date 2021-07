ON-LINE se starostkou městského obvodu Poruba Lucií Baránkovou Vilamovou

Zajímá vás, co nového se chystá v Porubě? Jaké investice změní druhý nejlidnatější ostravský obvod? Kdy se opět začnou konat akce v ulicích a na co se můžete těšit? Neváhejte se zeptat na to, co vás zajímá. Starostka ostravského městského obvodu Poruba Lucie Baránková Vilamová bude už ve čtvrtek 29. července od 11.00 do 12.00 hostem on-line rozhovoru Deníku.

Lucie Baránková Vilamová. | Foto: ÚMOb Ostrava-Poruba

Ptát se na vše, co vás zajímá můžete již nyní: Online rozhovor