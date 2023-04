Stromy pro Ondřejník. Tak se jmenuje akce, díky které se známé a oblíbené místo v Beskydech postupně zalesňuje novými stromy. O víkendu na Ondřejníku přibyly stovky nových buků, modřínů a borovic.

Akce Stromy pro Ondřejník, Beskydy, duben 2023. | Foto: se svolením Krajského úřadu MSK

V pátek 21. dubna sadili nedaleko chaty Šmířanky středoškoláci, v sobotu 22. dubna se zapojila veřejnost. Celkem se podařilo vysadit 2200 mladých stromků. V sobotu se pod Ondřejník sjeli dobrovolníci, často rodiny s dětmi, které kromě sázení zaujaly i stánky o lesnictví, kde byly například vystaveny trofeje.

Děti si také odnesly tematické dárečky. Akci podpořila celá řada osobností Moravskoslezského kraje a také český horolezec Libor Uher, který vysadil za 2 dny kolem 100 stromků.Akci opět pořádaly Moravskoslezský kraj a Biskupské lesy.

„Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se pod vrchol Ondřejníku vydali, aby pomohli s další výsadbou. Všichni měli také příležitost dozvědět se více o práci lesníků, i o tom, proč jsou lesy pro životní prostředí tak důležité. Je skvělé, že přijeli pomoci i středoškoláci, užili si den na čerstvém vzduchu a třeba si k přírodě vytvořili bližší vztah,“ uvedla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš s tím, že od začátku akce se v okolí Ondřejníku podařilo celkem vysadit deset tisíc mladých stromků. Upřesnila, že letos přijeli sadit žáci Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku Místku a Gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí, gymnazisté v pátek vysadili celkem 600 sazenic.

„Jde nám především o to, aby si děti i rodiče uvědomili, co pro nás lesy znamenají a jak se k nim chovat. V sázení stromů se bude i nadále pokračovat v lokalitách, kde je to zapotřebí. Výsadba na Ondřejníku bude v letošním roce ukončena, ale Moravskoslezské Beskydy potřebuji naši pomoc nadále,“ uzavřel ředitel Biskupských lesů Libor Konvičný.