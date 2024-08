„Ukazuje se, že v České republice je kvůli nedostatku lékařů čím dál složitější udržet pohotovostní služby. My jsme připravili projekt, který tuto situaci může pomoci řešit,“ vysvětlil jihočeský hejtman Martin Kuba, podle něhož by lékaři prostřednictvím videohovorů mohli poskytnout základní diagnózu pacientům, kteří by nemuseli k ošetření cestovat a vyhnuli by se dlouhému čekání v ordinacích.

Diagnóza z domova, bez čekání

Systém funguje tak, že pacienti, kteří potřebují konzultaci se zaregistrují na webových stránkách jihočeské pohotovosti a do půl hodiny od zadání požadavku jsou spojeni s lékařem. Pomocí chatu nebo videhovoru lékař posoudí pacientův stav a navrhne vhodný postup léčby, kdy může vystavit i eRecept.

Tento způsob výrazně urychluje proces ošetření pacientů a zároveň zdostupňuje lékařskou péči širokým skupinám obyvatel. „Možnost poskytování vybraných zdravotních služeb online tak, aby pacient nemusel nikam cestovat, nikde čekat a během několika minut vyřešil svůj zdravotní problém, znal diagnózu a obdržel eRecept, je to, co od online jihočeské pohotovosti očekáváme,“ uvedl hejtman Kuba.

MS kraj se nepřipojí

Progresivní přístup zatím ale zavedli pouze v Jihočeském kraji. V Moravskoslezském kraji nejsou k takovým novinkám, které by usnadnily přístup k lékům na předpis v případě náhlého onemocnění, nakloněni. „V našem zatím zavedení online lékařské vyšetření nezvažujeme,“ říká tisková mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová. Na pohotovostní služby v institucích provozovaných krajem se tak pacienti stále musí vydat k vyšetření osobně.

Online pohotovost přitom neslouží jako náhrada neodkladné či akutní péče. Funguje spíše jako alternativní kontakt mezi pacientem a lékařem. V MS kraji se pak snaží v těžce přístupných místech ulehčit spojení mezi pacienty a lékaři prostřednictvím speciálního kontaktních TeleMedPointů. „Úspěšně u nás fungují TeleMedPointy, což jsou kontaktní místa v 5 odlehlých obcích našeho kraje. Jedná se o bezplatná asistovaná samovyšetření, kdy naměřená data na dálku zpracovává partner projektu: Centrum telemedicínských služeb. V případě alarmujících nebo kritických naměřených hodnot je osoba kontaktována a je jí doporučen postup. V případě potřeby by na místo byla poslána záchranka,“ dodává Birklenová.

Zatím ani Deníkem oslovené nemocnice jiných zřizovatelů než je MS kraj zavedení online pohotovosti neplánují.