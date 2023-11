Na omezení dopravy se musí připravit řidiči na silnice I/56, která vede Opavskem. Oprava si tu vyžádá třináct a půl milionu korun.

Dopravní omezení na Opavsku, ilustrační video. | Video: Deník/Petr Jiříček

Opravy silnice I/56 na Opavsku v úseku Velké Hoštice – Kravaře začnou v pondělí 13. listopadu. "Plánovaná rekonstrukce vychází z posouzení stavu komunikace. Pochůzky doplněné diagnostickým průzkumem potvrdily potřebu řešení provozních škod, kaverny, hloubková koroze, vysprávky či trhliny," uvedl pro Deník mluvčí Ředitelství a dálníc ČR (ŘSD) Miroslav Mazal.

Oprava silnice přes Opavsko potrvá dva měsíce. "Nicméně vlivem ročního období počítáme s možným přerušením drobných činností a dokončením po oteplení. Hlavní práce ovlivňující dopravu budou provedeny ještě letos, zhotovení dokončovacích záležitostí může proběhnout na jaře," pokračuje mluvčí ŘSD.

Jaká budou omezení v praxi

Celková plocha oprav vozovek činí 10 512 metrů čtverečných, do projektové dokumentace je zahrnuta také rekonstrukce stmelených vrstev odbočovacích a připojovacích pruhů.

"Obousměrný provoz po silnici I/56 čeká částečné omezení. Snahou bude co nejméně zasahovat do plynulosti dopravy, ovšem avizovaná oprava nelze uskutečnit bez svedení řidičů do jednoho pruhu pro oba směry. Střídavý (kyvadlový) režim průjezdu pohlídají semafory," doplnil mluvčí ŘSD.