/FOTO, VIDEO/ Ani trochu soudnosti a ohleduplnosti k ostatním účastníkům silničního provozu neměla 47letá žena, která si v Moravské Ostravě vyrazila se svým vozem natankovat, přestože byla silně opilá. Jejího stavu si naštěstí všimla obsluha benzinové stanice, která na místo ihned přivolala strážníky.

Silně podnapilá žena na benzince v Moravské Ostravě. | Video: Se souhlasem MPO

V sobotu 08. dubna, krátce před 18. hodinou, přijal operátor linky 156 volání obsluhy benzinové čerpací stanice v Moravské Ostravě, která uvedla, že se u nich na stanici nachází řidička, u které má podezření na silnou opilost.

Po příjezdu na místo se k hlídce přihlásila obsluha čerpací stanice a strážníkům popsala danou situaci.

Později zjištěná 47letá řidička přijela na benzinku v osobním autě značky Škoda. U stojanu natankovala palivo a následně vešla do provozovny, kde se pokoušela zaplatit platební kartou. To se jí však nepodařilo, neboť opakovaně zadala do terminálu chybný PIN kód, načež došlo k zablokování její platební karty.

O tom, že by mohla být řidička pod vlivem alkoholu, svědčil kromě nemotorných pohybů a zablokování platební karty i silný zápach po alkoholu, který obsluha cítila při komunikaci s řidičkou.

Podezření, že je žena značně opilá, se následně prokázalo po provedení dechové zkoušky. Přístroj ukázal 2,62 promile alkoholu.

Vzhledem k podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána Policie České republiky, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.