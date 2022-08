Po příjezdu hlídky na místo se k této přihlásila 41letá žena. Ta strážníkům uvedla, že společně se svým bývalým přítelem, který je zároveň otcem dítěte, byli v restauraci. Měli tam slavit narozeniny. Po odchodu z restaurace ale došlo mezi nimi ke slovní rozepři, která přerostla v její fyzické napadení.

Praktiky ČSSD přiměly LEČO vstoupit do politiky. Teď v Ostravě brojí společně

Verze 40letého muže byla odlišná. Ten zase hlídce tvrdil, že se svou bývalou přítelkyní skutečně konzumoval v restauraci alkohol, ovšem po společném odchodu z restaurace došlo po slovní rozepři k jeho napadení, při kterém ho měla bývalá přítelkyně poplivat a poté jej opakovaně kousnout do ruky. On se tomuto bránil a bývalou přítelkyni udeřil do obličeje.

„Důvodem rozepře podnapilého páru měl být spor o jejich dítě. Svou roli ve sporu sehrál i alkohol, který oba společně konzumovali před incidentem. Provedená dechová zkouška u ženy ukázala 2,3 promile alkoholu. Muž byl na tom o poznání lépe, kdy nafoukal jen 1,0 promile alkoholu. Na ženě bylo patrné krvavé poranění v oblasti úst. Muž pak měl na ruce krvavé poranění od zubů. Oba však na místě odmítli lékařské ošetření,“ informoval mluvčí Městské policie Ostrava Jindřich Machů.

Maličkou dcerku si převzali rodinní příslušníci. Celou věcí se pak bude zabývat příslušný správní orgán a rovněž Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).