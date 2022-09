Na pořad pondělního jednání zastupitelstva tento bod předkládá trojice opozičních zastupitelů – Darja Škutová, Martin Rédr za klub Pirátů a Eduard Heczko za zastupitelský klub KSČM. Důvodem podání tohoto bodu k projednání je podle zastupitelky Darji Škutové snaha iniciovat prověření veřejných zakázek města, které v posledních čtyřech letech administrovala pro město Havířov společnost Via Consult, dnes INTEZA advice.

Ta totiž čelí podezření, že její jednatel Milan K. z Orlové, vědomě a cíleně vytvořil zadávací podmínky u několika výběrových řízení tak, aby zvítězila předem vybraná stavební společnost.

Dotyčný je obviněn ze zmanipulování výběrových řízení a momentálně je ve vazbě. Celou věc vyšetřují kriminalisté. Společnost Via Consult administrovala veřejné zakázky pro desítky měst a obcí napříč celou Českou republikou.

Náměstek Baránek: O ničem jsem nevěděl

Protože na seznamu podezřelých zakázek je také zakázka na opravu městského domu v Havířově, obrátila se pozornost k náměstkovi primátora Ondřeji Baránkovi, který údajně věděl o „nekorektním způsobu výběrového řízení“. Jeho jméno je údajně zmiňováno ve vyšetřovacím spise k této kauze.

On sám však jakoukoli svoji účast při výběru zakázek popírá. „O ničem takovém jsem nevěděl, na tom trvám. Záležitosti městských domů a společnosti MRA (Městská realitní agentura – pozn. red.) spadá do mé gesce, zakázky na rekonstrukce ve městě řešíme běžně. Zakázku nicméně připravoval správce bytového fondu, prostřednictvím smluvního externího administrátora,“ řekl Deníku už dříve Ondřej Baránek.

Na téma návrhu na své odvolání řekl, že každý zastupitel má právo navrhnout nějaký bod na program jednání zastupitelstva. „Beru to na vědomí. Ten bod se asi projednávat bude. Nepředjímal bych ale výsledek,“ řekl Deníku.

K návrhu na prošetření veřejných zakázek uvedl, že neví, jak by to město mělo prošetřovat. „Od toho jsou tu jiné orgány, které to prošetřují,“ dodal náměstek Baránek.

Škutová: Chceme vše hlavně prošetřit

Jedna z trojice předkladatelů návrhu, zastupitelka Darja Škutová, říká, že se část opozice snažila interpelovat v této věci už v červnu, „Od té doby zastupitelstvo nebylo. Takže jsme to navrhli na toto jednání. Víme, že je to gesto, ale jde nám hlavně o to prošetření. Nemůžeme nikoho úkolovat, ale budeme v této věci apelovat na celé zastupitelstvo,“ řekl Škutová.

Může se ale stát, že na projednávání tohoto návrhu vůbec nedojde. O tom, zda se o něm bude jednat, rozhodnou hlasováním sami zastupitelé na začátku jednání.

Primátor Havířova Josef Bělica (ANO) potvrdil, že dokument byl na magistrát doručen a v souladu s jednacím řádem a zákonem o obcích byl přidám k podkladům pro zastupitele. „Můžeme se tudíž domnívat, že jej předkladatelé navrhnou zařadit na program jednání zastupitelstva, to je právo každého ze zastupitelů. Ovšem to si musíme počkat na jednání zastupitelstva,“ dodal primátor Havířova.