„Tady to někdo nedomyslel! Měl zde být pruh pro chodce, kteří tu procházejí každý den, když nejede autobus. Nebo pro maminky s kočárky chodící na nákup. Kolik lidí vyhazují policisté na vozovku, to už asi nikoho nezajímá,“ obrací se na redakci čtenářka jménem Nika. S neexistencí místa pro pěší má pravdu… a taky smůlu, část cyklostezky kolem Plzeňské ulice má totiž sloužit pouze cyklistům.

„Termín závěrečné kontrolní prohlídky lze předpokládat zhruba v polovině října a stejně tak vydání kolaudačního rozhodnutí, které nabude právní moci dle normami stanovených termínů,“ vzkazují z magistrátu. Cyklotrasa je – a až do zkolaudování bude – označena jako stavba a uživatelé z řad veřejnosti se na ní pohybovat nesmí.

„Předtím to bylo fakt zvlněné,“ líčí dělníci stříkající na nový povrch dopravní značení pro cyklisty. Vedle další parta uhlazuje čerstvou asfaltobetonovou vrstvu. U původní (stržené) přiznávají zhotovitelé z firmy JANKOSTAV „mírné odchylky oproti normovým hodnotám“ v určitých úsecích cyklotrasy. A závady odstraňují na své náklady.

