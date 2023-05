/FOTO, VIDEO/ Frekventovaný kruhový objezd u nákupního centra Duha v Ostravě-Porubě je pro osobní a částečně i městskou dopravu uzavřen. Důvodem je oprava povrchu vozovky, která potrvá do 29. května.

Kruhový objezd u nákupního centra Duha v Ostravě-Porubě | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Práce zásadním způsobem ovlivní i více než deset linek Dopravního podniku Ostrava (DPO) a dalších dopravců, včetně nejvytíženější meziměstské linky 75 na trase Hlučín – Ostrava-Poruba. Kruhový objezd, který se nachází u prodejny Albert, spojuje ulici 17. listopadu a Bedřicha Nikodéma.

Omezení dopravy

„Pro linkovou autobusovou dopravu bude průjezdná ulice Bedřicha Nikodéma, provoz tam ale bude řízen kyvadlově dočasným semaforem. Průjezd bude zajištěn vždy po jedné polovině okružního pásu křižovatky. Ulice 17. listopadu tak bude uzavřena pro individuální dopravu i pro linkové autobusy," zdůraznila Eva Kijonková, mluvčí Ostravských komunikací, které opravy provádějí.

Objízdné trasy

Vyznačené objízdné trasy vedou několika směry, a to v závislosti na trase, odkud řidiči přijíždějí. Využít lze ulice Průběžnou, Opavskou, Slavíkovu, Sokolovskou, 1. československého armádního sboru a Martinovskou. Vznikly i provizorní zastávky. Na zrušených zastávkách pracovníci DPO trpělivě odpovídají na dotazy zaskočených pasažérů, kteří o dočasném uzavření nevěděli.

„Lidé se ptají, ale není to nic dramatického,“ řekla Deníku v pondělí odpoledne pracovnice dopravního podniku, kterou stejně jako řadu dalších zarazila skutečnost, že před kruhovým objezdem u prodejny Albert v ulici 17. listopadu ve směru do Poruby fungovaly semafory. Vozidlům svítila zelená. Auta tudy přitom nesmí jezdit. Chodci si z toho těžkou hlavu nedělali a vozovku v klidu přecházeli. Co se týká samotných oprav, lidé je berou jako nutné zlo. „Udělat se to musí. Už tam byly díry,“ konstatoval starší muž.

Linka 75

Opravy zřejmě nejcitelněji zasáhly vytíženou linku 75 mezi Hlučínem a Ostravou. „Celkem pravidelně touto linkou jezdím. O uzavření kruhového objezdu jsem nevěděla. Autobus z Hlučína najednou po sjezdu z kopce odbočil doprava a zastavil na provizorní zastávce u Arrows v Průběžné ulici. Pak jel ke kruháčům k nákupnímu centru Globus, na Opavskou ulici a k vysoké škole. Trasa byla o několik minut delší. Sice mi pak ujela navazující tramvaj, ale nebyla to žádná hrůza,“ řekla v pondělí odpoledne Deníku paní Markéta z Hlučína.

Rekonstrukce kruhového objezdu v Ostravě-Porubě se uskuteční ve dvou na sebe navazujících etapách. „Bude zahrnovat zejména frézování živičných vrstev vozovky, přípravu podkladu, pokládku takzvané geomříže s následným spojovacím postřikem a pokládku nových živičných vrstev,“ uvedla Eva Kijonková.