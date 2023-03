Téma ostatně dalším členům širšího vedení města měl zmínit i primátor Tomáš Macura jako jeden z projektů, o kterém chce mít jasno před tím, než do půl roku složí svou funkci. A přestože tento krok si nakonec rozmyslel, leč klub zastupitelů ANO jej vyloučil a náhradu bude hledat už v nejbližších týdnech, rekonstrukce Ostravar Arény nikam nezmizela.

Ostravar Arénu čeká další rekonstrukce zhruba za 2 miliardy. Začne po šampionátu

Na středečním zasedání zastupitelstva tak byl předseda společnosti Vítkovice Aréna Petr Handl vyzván, aby zastupitelům přiblížil aktuální stav.

„Po seznámení se s původním záměrem představeným už původním vedením města jsme zahájili práce na velmi detailní analýze, která přinese odpovědi na zásadní otázku – a to zda a v jakém rozsahu k rekonstrukci Ostravar Arény přistoupit,“ vysvětlil Petr Handl s tím, že Ostravar Aréna je nejstarší a potřebuje přednostní péči ze všech sportovních zařízení spravovaných městskou společností Vítkovice Aréna.

Vítkovice Aréna si k posouzení přizvala odborníky se světovými zkušenostmi v oboru a do poloviny roku chce mít relevantní data, na základě kterých město učiní klíčové rozhodnutí. Nabízí se dvě hlavní a jedna vedlejší možnost – plnohodnotná rekonstrukce, částečná rekonstrukce pro kulturní využití haly a zároveň stavba menší, čistě hokejové arény, případně také výstavba nové kompletně multifunkční haly.

Co bude s Ostravar Arénou? Město čeká strategické rozhodnutí, emoce jen lítají

„Za tři roky bude mít hala 40 let, a přestože při posledních dvou hokejových šampionátech do ní bylo hodně investováno, je ten dům provozně hodně náročný. Nejnáročnější je držení ledu, pokud by tam nebyl, mohla by se hala dostat i do černých čísel,“ řekl zastupitelům Dohnal. Jasno bude v létě.