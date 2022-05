Při náklonech měli někdy motoristé pocit, že se nacházejí na lyžařských svazích. To vše již bude zanedlouho minulostí.

Oprava komunikace ulice Vítězná, 23. května 2022 v Ostravě - více snímků ve fotogalerii výše.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

V pondělí začaly ve Vítězné ulici stavební práce. Ty souvisejí s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace. Skončit by měly v listopadu letošního roku.

Jejich součástí bude i položení nového asfaltu. U křižovatky se Sokolskou třídou již zmizely nejhorší vypoukliny, které se staly největším postrachem řidičů.

Práce ve Vítězné ulici byly dlouhodobě plánovány, nedaly se však uspíšit. Rekonstrukcí vodohospodářské infrastruktury a navazujícími opravami komunikací totiž procházely či dále procházejí i okolní ulice v městské části Moravská Ostrava a Přívoz. To vše si vyžádalo dopravní omezení. Pokud by současně probíhaly práce i ve Vítězné ulici, doprava by kolabovala.

V současné době je uzavřena část Vítězné ulice od křižovatky se Sokolskou třídou. Zatím se jedná o několik desítek metrů.

„Konečně. Už jsem si myslel, že se toho nedočkám. Ta silnice byla v havarijním stavu, a to už delší dobu. Když jsem tudy občas projížděl, vždy jsem čekal, jestli si odřu spodek auta,“ uvedl jeden z motoristů.