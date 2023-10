/FOTOGALERIE/ V centru Ostravy, na náměstí Biskupa Bruna mezi Forem Nová Karolina a Trojhalím, byla ve středu slavnostně otevřena nová administrativní budova Organica. Nadčasová stavba, za kterou stojí developerská společnost Contera, vyšla na 1,5 miliardy korun. Jak vypadá zevnitř a co vše nabízí?

V Ostravě se otevřela kancelářská budova Organica. | Video: Deník/Petr Jiříček

Od zimní návštěvy, kdy Deník jako jediný dostal možnost exkluzivně informovat o průběhu stavby moderní administrativní budovy zevnitř, uplynulo něco málo přes osm měsíců. Pokrok je však znatelný. Z tehdejšího staveniště je dokončená budova, kde pouze jedno podlaží čeká na to, až si ho budoucí nájemce uzpůsobí k obrazu svému.

Než se z většiny pater stane uzavřený prostor, dostávají zájemci jedinečnou příležitost podívat se dovnitř – ale třeba i na terasu s novým výhledem na Ostravu. „A sýkorky tam nejsou, že?“ ujišťuje se ještě mezi řečí v přízemním atriu ředitel celého projektu Organiky Tomáš Kult. Právě na terase krátce před otevřením řešili problém s popadaným ptactvem, které naráželo do prosklené fasády. Po přijatých opatřeních už se tak naštěstí neděje.

VIDEO: Investice v Ostravě nespí. Kdy budou hotové? Tyto projekty změní město

Šestipatrový objekt bude z velké části sloužit klíčovému nájemci – IT společnosti TietoEvry, která se do Organiky začala stěhovat na přelomu srpna a září, krátce po červencové kolaudaci. Pracovním prostředím ale pouze rychle procházíme, fotit a točit je zapovězeno. Firma si své soukromí, včetně pracovního prostředí, kvůli němuž se do Organiky přestěhovala, bedlivě chrání. „Je to krásná a nádherná budova. Za tak krátkou chvíli už máme spoustu pozitivních feedbagů od našich kolegů,“ tlumočí dojmy Tomáš Faltys, který je v TietoEvry zodpovědný za divizi vývoje aplikací.

Co v Organice najdete?

Kanceláře využívá také další finská společnost Stora Enso, v objektu jsou i veřejně přístupné prostory – kavárna Cokafe, fitness centrum Individual Fitness a kantýna Kanteen. Další nájemci přibudou. Dvě podzemní podlaží nabízí 312 parkovacích míst, dalších pět je za budovou. Právě v garážích je zajímavé sledovat atypickou konstrukci stavby, kdy všechny sloupy – a tedy i parkovací místa – směřují do středu budovy.

VIDEO: Exkluzivně uvnitř unikátní Organiky v Ostravě. Stavba je plná zajímavostí

„Každé patro je rozděleno na čtvrtiny, z nichž každá se dá případně rozdělit na další menší jednotky. Prostor je flexibilní a půdorysně je udělán optimálně tak, že i v zúžených místech je dostupné denní světlo, takže se dá všude pracovat,“ komentuje půdorys stavby Tomáš Kult.

Moderní stavba, rekordní tempo

Na každém kroku na člověka v Organice dýchá moderna. A to nejen kvůli trendovému pohledovému betonu v garážích, na chodbách a výtahových prostorách či díky prosklené fasádě. Organica má na střeše fotovoltaickou elektrárnu, zeleň je zavlažována dešťovou vodou a stavba má i řadu dalších technologických vychytávek. O to víc udivuje, jak rychle vznikla. Stavba trvala necelé dva roky, i s přípravou projektu včetně odkupu pozemků pak jen o rok déle.

Prodej, nebo demolice? Návrh na změnu „mrakodrapu“ v Ostravě od Jiřičné netáhne

„Máme ve zvyku říkat, že to bývá dlouhá a náročná cesta. Náročná byla, ale dlouhá zase tak ne. Od akvizice pozemků v dubnu 2020 po kolaudaci objektu v červenci 2023 je to úctyhodný výkon celého realizačního týmu Organiky, obzvláště s ohledem na dobu, kdy vznikal,“ připomíná projektový ředitel Contery Martin Budina, podle něhož bude Organica ještě delší dobu udávat trend administrativním budovám nejen v Ostravě, ale v celém regionu.