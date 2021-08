Rainbow run už za pár dnů rozhýbe Ostravu. A že o barvy nebude nouze, potvrzuje i hlavní organizátor. „Letos máme připraveno pět tun barev. Uděláme Ostravu barevnou,“ říká pro Deník Roman Fučík.

Letos vás čeká už sedmý ročník. Jak moc se Rainbow run za ta léta změnil?

První ročník byl čistě jen o běhu, druhý ročník se už ale nesl i ve znamení festivalu a v tomto trendu stále pokračujeme. Rainbow se během těch let stal originální akcí, která je plná barev, pohybu a skvělých československých interpretů. Za ty roky už u nás vystoupili třeba Mirai, Slza, Kali, No Name, Leoš Mareš a mnoho dalších.

Čím bude letošní ročník speciální?

Letos je to poprvé kdy na trase bude hned pět házecích zón, kterými účastník proběhne. Zlatá zóna patří Toman Finance Group, Červená zóna – Baloušek Tisk, zelená zóna – Autodům Vrána, modrá zóna – Revirní Bratrská Pokladna a žlutá cílová zóna je ve znamení RK STING.

Jak moc ovlivnil koronavirus plánování celé akce?

Musím říct, že i přes veškerá hygienická opatření se nám podařilo uskutečnit Rainbow Run v minulém roce, který byl pro nás asi zatím nejtěžší kvůli často se měnícím opatřením. Stejně tak letos nás určitě čeká těžký ročník, ale my jsme připraveni (úsměv).

Rainbow run se těší velké oblibě.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Je omezen počet startovních míst?

Podle současného nařízení je možné, aby se venkovních akcí účastnilo až sedm tisíc lidí, což my splňujeme. Letos očekáváme kolem čtyř tisíc návštěvníků. Pozorujeme ale mírný pokles, protože když nebyl covid, přišlo necelých šest tisíc lidí.

Součástí je bohatý hudební festival. Jak je v dnešní době těžké sehnat umělce?

Hodně. Všichni si přesunuli termíny z roku 2020 na 2021 a myslím, že ještě další rok to bude těžké, protože mají stále své koncerty, které posouvali. Proto je velmi obtížné se s nimi domluvit. Naštěstí i tak k nám letos přijede Mirai a Dara Rolins.

Přiblížíte letošní program?

Program začíná DJ LOWA, který celou akci i moderuje. Poté se poběží Rainbow Run Family na dva kilometry. Následovat bude festival, kdy vystoupí kapela Mirai. Po nich přijdou na scénu duhové hasičáky, které jsou naplněné barvou. Potom Duhové Nebe, kdy lidé pod podiem vyhodí do vzduchu barvu a celé to připomíná nebe plné barev. Potom přijde na řadu běh na pět kilometrů a večerní program. Vystoupí kapela Zlatá Éra a Dara Rolins. Všechno potom zakončí DJ LOWA.

Součást je i charitativní projekt s názvem Daruj duhu. Koho podpoříte letos?

Letos podpoříme mladou třináctiletou slečnu Danielu, která má nádorové onemocnění. U našeho projektu jde hlavně o plnění snu. Každý rok si někoho vybereme a splníme mu sen. Už jsme zařídili plavání s Delfíny, výlety do Legolandu, nebo do Londýna za Harrym Potterem. Tohle mě na tom všem naplňuje úplně nejvíc.

V dřívějším rozhovoru pro Deník jste řekl, že barevný prášek, který používáte, je těžko k dostání. Platí to pořád?

Stále je to tak. Barvy jsou v našem rozpočtu asi tou největší položkou. Začínali jsme s jednou tunou barev, jenže to jsme taky měli jen jeden hasičák. Teď už jich máme přes dvacet, a proto máme připraveno pět tun barev. Děláme prostě Ostravu barevnou (úsměv).