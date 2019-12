Od 15. do 18. listopadu nabídne ostravské náměstí program, který připomene, co se nejen v Ostravě dělo před 30 lety. Přinášíme také na další tipy na akce pořádané v našem kraji k výročí událostí listopadu 1989.

Akce k výročí událostí listopadu 1989:

Noc divadel v Ostravě ve znamení sametové revoluce

Kdy: sobota 16. listopadu

Kde: Ostravská divadla

Ostravská divadla se spojila v rámci sedmého ročníku Noci divadel nabídnou v předvečer 30. výročí sametové revoluce (v sobotu 16. listopadu) nabídnou cyklus „vaňkovských jednoaktovek“. Divadlo Petra Bezruče společně s Národním divadlem moravskoslezským a Studiem G nabídnou kromě Havlovy Audience také Příjem Jiřího Dienstbiera a Arest Pavla Landovského. Pohádku pro děti (pásmo s názvem Johanka vypravuje) nabídne v sobotu 16. listopadu také Ateliér při NDM. Zapojí se také Komorní scéna Aréna. V sále divadla bude scénické čtení textu SADO Viliama Klimáčka a projekce televizního záznamu inscenace S nadějí, i bez ní Tomáše Vůjtka. Program najdete na www.nocdivadel.cz.

30 předsametových a 30 posametových let na jihu



Kdy: sobota 16. listopadu od 16 hodin

Kde: Kino Luna (Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh, 700 30)

Za kolik: vstupné zdarma (vstup do kinosálu je omezen kapacitou)



U příležitosti 30. výročí sametové revoluce zve radnice nejlidnatějšího ostravského obvodu veřejnost na speciální komponovaný pořad. Ten zahájí filmová projekce šesti filmových týdeníků z přelomu let 1989 až 1990, ve kterých budou autentické záběry z podzimu 1989 (ukončení vlády KSČ, demonstrace, volba nového prezidenta Václava Havla). Poté pořad zmapuje život v jižní části Ostravy před rokem 1989 i třicet let po něm, kterým vás provede kronikář Ostravy-Jihu.

Svobodný koncert ve svobodném kostele



Kdy: neděle 17. listopadu od 15 hodin

Kde: Ostrava, Masarykovo náměstí

Ostravský happening svobody se uskuteční v neděli 17. listopadu. Debatu o umění a vyznání v době socialismu a kulturně-společenském vývoji během 30 let svobody organizuje Svatováclavský hudební festival, který v původně silně komunistickém regionu vybudoval největší festival duchovní hudby a takzvané staré hudby v ČR. Vystoupí mimo jiné operní pěvkyně a pedagožka Eva Dřízgová-Jirušová, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání Tomáš Tyrlík a ředitel a dramaturg Svatováclavského hudebního festivalu, klarinetista a pedagog Igor Františák. Dramaturgyně opery, muzikoložka a pedagožka Eva Mikulášková bude jako „sametové dítě“ (*1989) debatu moderovat.

Oslavte SametOVOU retro krasojízdou



Kdy: neděle 17. listopadu od 15 hodin

Kde: Masarykovo náměstí

Za kolik: zdarma



Do Retro krasojízdy se v neděli 17. listopadu mohou zapojit všichni nadšení cyklisté nejen na skládačkách, ukrajinách, favoritkách i dalších. Sraz bude na Masarykově náměstí v 15 hodin a skupina projede centrem Ostravy. Retro krasojízda s tématem „osmdesátky po 30 letech“ je výzvou pro všechny, kteří milují Ostravu, svobodu, zábavu a městská kola. Retro krasojízdu pořádá Kulturně sportovní spolek Elegant Ostrava ve spolupráci s nextbike Czech Republic, Klubem českých velocipedistů Moravan Ostrava-Hrabůvka a Klubem českých velocipedistů v Hrabové. Více informací na www.elegantspolek.cz.

Jaká byla sametová revoluce v Ostravě?

Kdy: neděle 17. listopadu od 15 hodin

Kde: Galerie výtvarného umění-Dům umění

Co se dělo v Ostravě během sametové revoluce? Vzpomínání a diskuze Jiřího Geršla, Jana Krále a Ivana Motýla bude moderovat Ladislav Vrchovský. Diskuzi hudebně doprovodí a o své vzpomínky se podělí také kapela Marxova tchyně. Jan Král považuje události z listopadu 1989 dodnes za zázrak. Jak sám uvedl, nikdy si neuměl představit, že by se komunisté tak lehce a bez odporu vzdali moci. Velmi si váží svobody, které je v této zemi právě 30 let. Po už zmíněné akci bude od 17 hodin následovat komentovaná projekce dokumentu nazvaného Ostravu probudila něžná revoluce.

Retrovýstava 30 sametových let v Klimkovicích



Kdy: 17. až 30. listopadu

Kde: Kino Panorama Klimkovice

Za kolik: vstupné je dobrovolné



Městská knihovna Klimkovice zve zájemce do kina Panorama na Retrovýstavu 30 sametových let. Program bude zahájen v neděli 17. listopadu od 16 hodin slavnostní vernisáží. Vystoupí žáci ZUŠ Klimkovice s programem − Karel Kryl v písních a poezii i promítání kultovního snímku Kouř. V sobotu 23. Listopadu bude na programu divadelní představení Zahradní slavnost od Václava Havla. Ve středu 27. listopadu bude následovat beseda s klimkovickým kronikářem a zakladateli OF v Klimkovicích.

Sametový ohňostroj

Kdy: neděle 17. listopadu (od 17.30 do 19 hodin)

Kde: Slezskoostravský hrad

Pokud chcete společně oslavit 30 let od Sametové revoluce, vydejte se v neděli vpodvečer do areálu Slezskoostravského hradu. Plnoletí návštěvníci, kteří budou mezi prvními pěti stovkami příchozích, dostanou na zahřátí zdarma i svařák. Ohňostroj pak rozzáří nebe nad Ostravou od 18 hodin.

OPAVA

Divadlo a výročí sametové revoluce

Kdy: v sobotu 16. listopadu od 18 hodin a v neděli 17. listopadu od 17 hodin

Kde: Slezské divadlo, kino Mír a Horní náměstí, Opava

Sobotní večer přivede do Slezského divadla zájemce o Noc divadel. Jsou pro ně připravené zajímavé zážitky v zákulisí na téma Divadlo a svoboda. Výročí sametu si Opavané připomenou v neděli programovou sérií. Zahájí ji v 17 hodin lampionový průvod, od 17.45 hodin zazpívá na Horním náměstí pěvecký sbor Domino a v kině Mír vystoupí od 19 hodin skladatelka, kytaristka a zpěvačka Dagmar Voňková, jejíž pořad doplní projekce dokumentu s unikátními dobovými záznamy pod názvem Opava 1989.



VÍTKOV

Město vzpomíná na hrdinu

Kdy: v neděli 17. listopadu v 9.30, 13 a 17 hodin

Kde: na vítkovském hřbitově, v Podhradí a v kině Panorama

Jméno Jan Zajíc zůstane ve městě stále živé i prostřednictvím každoročního memoriálu. Program začíná pietním aktem na hřbitově, odkud se účastníci mohou vydat na pochod po modře značené turistické trase ke zřícenině Vikštejn. Stanoviště u hradu bude v provozu od 10.45 do 11.30 hodin a účastníci dostanou pamětní list. Od 13 hodin začíná v prostoru školícího střediska pošty v Podhradí koncert Jana Kryla a memoriálovou náplň zakončí v 17 hodin v kině film Antonína Máši s názvem Byli jsme to my?

FRÝDEK-MÍSTEK

Lampionový průvod rozzáří Frýdek-Místek

Kdy: pátek 15. listopadu od 17.30 hodin

Kde: Sady Svobody ve Frýdku-Místku

Za kolik: zdarma

Velký lampionový průvod rozzáří v pátek 15. listopadu město Frýdek-Místek. Do tradiční akce se podle pořadatelů můžou zapojit všechny věkové generace nejen s obvyklými lampiony, ale i různými svítidly a světélkujícími ozdobami. Sraz účastníků bude o půl šesté večer v sadech Svobody ve Frýdku. Další zájemci se budou moci do procesí připojit kdekoli po trase, která povede kolem řek Morávky a Ostravice. Zakončení bude na místeckém náměstí Svobody, kde se na pár minut úplně zhasne pouliční osvětlení, aby si všichni přítomní mohli společně vychutnat jedinečnou podzimní atmosféru.

Třicet let demokracie připomene lidem koncert a dokument

Kdy: pátek 15. listopadu od 17.30 hodin a neděle 17. listopadu od 17 hodin

Kde: Janáčkova síň a Kulturní centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí

Za kolik: zdarma

V rámci projektu 30 let svobody a demokracie se i ve Frýdlantu nad Ostravicí uskuteční několik akcí, při kterých se bude vzpomínat na pád komunistické totality. Výroční oslavy doprovodí například chlapecký pěvecký sbor Permoník, který vystoupí v pátek 15. listopadu od 17.30 hodin v Janáčkově síni.

