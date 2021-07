Technické problémy poprvé vyřadily obě parní lokomotivy z provozu. Naštěstí Osoblažka hned nabídla výletníkům náhradní program. Animátoři v dobových železničářských uniformách se přesunuli do běžných víkendových spojů Českých drah a jídelní vůz Pivní vagon občerstvuje cestující odstavený na nádraží v Třemešné.

Bistro na kolejích

Protože cesta parním vlakem z Třemešné do Osoblahy trvá přes hodinu, nesměl v soupravě chybět ani Pivní vagon s pípou a občerstvením. Dnes se Pivní vagon změnil v Bistro na kolejích. Stojí odstavený v Třemešné na nádraží a má otevřeno každou sobotu.

Hosté zde mohou posedět jak na lavičkách pod břízkami, tak přímo ve vagonu. Na čepovanou Nachmelenou opici do bistra chodí místní, fanoušci úzkokolejky i běžní cestující, co v Třemešné čekají na přípoj. Železničáři ve službě chodí na Birell.

Regionální produkty

Provozovatel bistra Bylinkový ranč Majoránek nabízí také speciality z místních produktů. „Míváme bistro otevřené každou sobotu od 10 do 17 hodin. Pokud je žízeň a hlad, klidně i déle. Největší zájem je o naše tortilly s biohovězím z farmy Ch-angus. Z Třemešné je to jedna zastávka do Jindřichova, kde si můžete prohlédnout, jak spokojeně si to stádo skotu žije na pastvinách. Snažíme se přirozenou chuť hovězího masa zdůraznit vlastní směsí bylinek. Také můžete v bistru ochutnat vafle s marmeládami a džemy, které pochází z úrody ovoce na Osoblažsku,“ představuje Bistro na kolejích bylinkářka Barbora Bartecká.

V Horních Povelicích založila Bylinkový ranč Majoránek, kde pořádá rodinné akce, projížďky na koních, kurzy pečení kváskového chleba a přehlídky regionálních produktů. Občas rozváží produkty Osoblažska také zákazníkům na Ostravsko.

Komentovaná jízda

Zájemci o komentovanou projížďku Osoblažkou vyjíždí z Třeměšné každou sobotu a neděli v 11.27 hodin. „Průvodce v historické železničářské uniformě neboli animátor bude zájemcům vyprávět o historii Osoblažky a představí její zajímavosti i vozový park. Upozorní je, odtud je vidět přímo na Praděd, kde tady máme nejmenší traťový oblouk, nebo které nádraží už je opravené, a která se teprve budou opravovat. Oprava osoblažského nádraží bude slavnostně zahájena už za týden, 30. července,“ uvedl David Chovančík ze Slezských zemských drah.

TéÚčko jezdí od roku 1958

Dosud byly hlavní atrakcí osoblažské úzkokolejky parní vlaky. Bohužel parní lokomotivy jsou střenky, na které se těžko shání náhradní díly, takže si technické problémy vyžádaly přerušení provozu. Na druhou stranu motorový vůz T47.0, který vozí cestující Českých drah ve všedním režimu, už také aspiruje na titul technická památka a veterán.

„TéÚčka“ na Osoblažce slouží už od roku 1958! O jejich významu svědčí už jen to, že jedno TéÚčko šlo ze služby na Osoblažce rovnou do depozitáře Národního technického muzea v Chomutově, a druhé do muzea ČD v Lužné u Rakovníka.

"Díky rekonstrukci před dvaceti lety typický zvuk bublajícího 12-tiválce ve stoupání nad Třemešnou po padesáti letech provozu TéÚček nahradil nevýrazný zvuk vrnícího „liazu“ doplněný hukotem trakčních motorů a pištěním turbodmychadla," upozorňují SZD na svém webu osoblazsko.com.