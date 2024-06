O prodeji lukrativního pozemku v centru Vítkovic se hovoří už několik měsíců. Populární ostravský herec a principál Divadla Mír o přínosu svého záměru přesvědčil vedení obvodu i města. Původně za pozemky nabízel 11 milionů korun bez DPH, na základě znaleckého posudku, který je ohodnotil 14 miliony korun, nyní nabídku prostřednictví společnosti elieva dorovnal.

Divadlo by mělo vzniknout asi sto metrů od stávajícího Míru v místě bezplatného parkoviště. S tím souvisí otázka náhrady parkovacích míst. Aktuálně to vypadá, že podzemní garáže postaví město a Čuba na nich následně zainvestuje do divadla.

„Město se zavazuje pod budoucím divadlem postavit na své náklady podzemní parkoviště nejméně o sto místech, tedy za 100 až 150 milionů korun, čímž vytvoří základ pro budoucí nadzemní stavbu divadla,“ upozornil opoziční zastupitel Tomáš Macura (Jdeto!!!). „Pan Čuba tím ušetří miliony korun na zakládání stavby, to je fakt a je to veřejná podpora. Chci, ať je v materiálu uvedeno, že s tímto vědomím zastupitelstvo materiál schvaluje,“ dodal Macura.

Buď kompromis, nebo nic

Albert Čuba na rovinu řekl, že v případě investice do garáží od projektu odstupuje, protože je pro něj nereálný. „Máte pravdu, pane Macuro, že stavbou garáží vznikne něco jako základ pro divadlo, ale pokud na nich město nebude trvat, postavím divadlo bez nich a rád si zainvestuju základy,“ uvedl Čuba s tím, že kvůli množství aut je třeba najít kompromis. „A tím kompromisem je, že město zainvestuje stavbu garáží a následně z nich bude mít profit. Takže chce město budovu nového divadla, nebo ne?“ zeptal se Čuba.

Na stavbě garáží městem se už dříve dohodl s vedením magistrátu i obvodu. „Město bude majitelem garáží a veškeré zisky poputují do rozpočtu města. Budou to jedny z nejvytíženějších garáží ve správě města, protože bude využito nejen přes den, ale i večer diváky divadla. Očekávám, že během 15 let se investice městu vrátí, pak už bude jen vydělávat,“ nastínil zastupitelům Čuba.

Opozice žádala architektonickou soutěž

Opoziční části se nelíbilo také to, že by divadlo mělo vzniknout bez architektonické soutěže. Zastupitelům byl předložen architektonický návrh Andrey Jaškové ze studia JA architekti, údajně ale nijak negarantuje, že by tak divadlo skutečně muselo vypadat.

„Bavíme se však o jednom z nejcennějších území ve městě, nejcennějším ve Vítkovicích, a zástavba by měla proběhnout na základě architektonické soutěže, které se paní Jašková se svým návrhem samozřejmě může zúčastnit,“ uvedl Macura. „Aniž bych chtěl investorům upřít dobrou vůli, podmínky budou splněny jen tím, že vznikne objekt podobné výšky a tvaru, ale s návrhem, který je nám předkládán, nemusí mít nic společného,“ upozornil Macura s tím, že v celé věci je řada nepřesností.

Primátor Jan Dohnal (ODS) si jen povzdechl, že se téma architektonické soutěže vrací zpět i po hodinové debatě na předchozím zasedání. „Jsem soukromý investor a s dovolením si za své peníze postavím stavbu, o které se domnívám, že je nejvhodnější,“ odmítl o čemkoli polemizovat Albert Čuba.

Nenechá si diktovat, jak má divadlo vypadat

„Z principu je pro mě nepřípustné, aby mi skupina lidí oznámila, co je přijatelné pro ně a já se tím řídil. Ale chápu, že to je veřejný prostor a architektonická podoba stavby bude vznikat po konzultaci s městem,“ ujistil Čuba zastupitele. „Určitě nechci stavět kino nebo multiplex, nebude to šedá kostka, ve kterém budou nějaké sály. Touto cestou snižování nákladu rozhodně nepůjdu,“ ubezpečil. „Přeji si architektonicky významnou stavbu, fotogenickou, ale co se líbí mě, to se nemusí líbit vám. Nenechám si diktovat, jak má divadlo vypadat,“ řekl jasně.

Vedení města má však na své straně. „Nepotřebuju pana Čubu nějak hájit, ale před deseti lety, když otevíral Mír, se tamtudy mnozí báli vůbec chodit. Napadlo by tehdy někoho, že má dnes na schvalované ploše vyrůst nové divadlo? Po nás se chce jen podpora pro tuto stavbu,“ řekl Lukáš Semerák (Ostravak). Pro úplnost jen dodejme, že členem jeho hnutí a zastupitelem města je i Vladimír Polák, herec právě Divadla Mír, jenž dost možná bude v chystaném divadle vystupovat. Na možný střet zájmu ale kolegy upozornil – a hlasoval pro.

V nabídce, kterou Albert Čuba předložil městu, se náklady na vybudování divadla odhadují na zhruba 200 milionů korun. Stavět by se mohlo začít na podzim 2027 a hrát se v něm následně mají náročnější divadlení útvary pro větší počet diváků. Zastupitelé nakonec rozhodli prodat pozemek Albertu Čubovi, pro se vyjádřilo 37 zastupitelů, 12 se hlasování zdrželo, proti nebyl nikdo. Návrh opozice na provedení architektonické soutěže zastupitelstvo neschválilo.