Relativně málokdo o ní ví, i mnozí hosté přiznávají, že na ni narazili čirou náhodou. Majitel Pavel Górecki se svou ženou Veronikou vile nikdy velkou reklamu nedělali. Možná i proto, že v ní také sami bydlí a byznys na jedné straně je určitým rušením jejich klidu na straně druhé. Dnešní správci vily se stočtyřletou historií však svolili a Deník přináší exkluzivní reportáž z místa dýchajícího historií, tradicí i luxusem skrytým v landeckých lesích.

„Dříve to byla spíše taková perníková chaloupka. Polovina střechy byla rozebraná, lidé si zde chodili loupat plech a vše, co se dalo zpeněžit,“ popisuje Veronika Górecká, co předcházelo devítileté renovaci. V prvních týdnech po koupi ve vile načapali i zloděje, nejprve ji proto oplotili a vybavili zabezpečovacím systémem. Poté přišla na řadu renovace vily, patro po patře, i téměř zámeckého parku o rozloze skoro třinácti tisíc metrů čtverečních.

Před dvěma lety dokončili renovaci posledního pokoje, který je zároveň nejluxusnějším – a to nejen v samotné vile, ale široko daleko. Plechové dveře vedoucí do pokoje Rothschild mohou klamat – jsou totiž původním vstupem do půdního prostoru ve třetím patře. Za nimi jsou ale dveře další, nové, po jejichž otevření se vstupuje do jiného světa.

Unikátní vybavení připomíná historii

To místo majitelé prezentují jako romantický pokoj pro dva, častokrát ho proto využívají novomanželé, kteří se vezmou v zahradním amfiteátru, ale i podnikatelé-jednotlivci mířící do Ostravy, kteří touží po klidu.

Pokoji, jehož současná podoba vznikla ze spolupráce majitelů s architektem Davidem Kotkem z Projektstudia, dominuje stotisícový masivní dubový stůl od Timbermakers s epoxidovou pryskyřicí symbolizující uhelnou žílu pod Landekem, kruhová přízemní postel na vyvýšené podestě, nástěnná televize s úhlopříčkou 2,5 metru s videotékou HBO a internetovou televizí Lepší.TV či třeba šestimetrový historický radiátor od Viadrusu. Nenajdete zde rušivé elementy – bohaté kuchyňské vybavení je schováno ve skříňkách linky, protější vestavěné skříně pak působí spíše jako kus uměleckého díla, mají totiž povrch imitující jantar a odkazují na nedalekou Jantarovou stezku. Mimochodem, provozovatelé si jejich povrch dělali sami.

Jeden takový skrytý vstup hosty přivádí do koupelny, kde zrcadlo sahá dokonce až do sprchy – jak už bylo řečeno, jde o apartmán primárně pro romantiky. V apatmánu nechybí kulatá kožená posezení, která zase dávají vzpomenout valounům v řece Ostravici a době lovců mamutů. „Maximálně jsme se snažili, aby vila i tento apartmán připomínaly historii místa. I proto je třeba povrch zdi tvořen kamennou dýhou se stejným sklonem, jaký mají uhelné sloje pod kopcem.

Kromě koupelny je v apartmánu ještě volně stojící vana, jakési druhé patro, kde si lze zahrát stolní fotbálek, a také velmi prostorná terasa. V apartmánu je zabudovaná zvuková aparatura Dexon za zhruba 200 tisíc korun a celý je ovládán systémem chytré domácnosti Loxone. Co chcete, vyřídíte na tabletu – změníte intenzitu svítidel, změníte hudbu, stáhnete rolety. Ozvučená je i venkovní střešní terasa.

Vila nabízí snídaně formou bohatého bufetu či podle přání donášky do pokoje. Objednat si lze i snídani na přání, k obědům a večeřím provozovatelé doporučují vyhlášenou restauraci Harendu v areálu hornického muzea, kam je to z vily jen pár minut chůzí. Pro svatby či oslavy slouží velký prosvětlený salon ve druhém patře i útulnější sklepní salonek.

Nuda v areálu vily nehrozí

„Je to tady hodně soukromé a možnosti ubytování individuální – je možný i samoobslužný check-in, takže se s námi hosté nemusí ani potkat, nebo jim naopak nabídneme individuální služby a posloužíme i jako rádci, kam vyrazit v okolí. Nerazíme kvantitu, ale kvalitu, zážitek a odpočinek uprostřed přírody,“ popisuje Veronika Górecká nabízené ubytování.

V akci lze sehnat ubytování pro dva v luxusním apartmánu Rothschild za pět tisíc korun, jeho standardní cena je zhruba osm tisíc za noc. Mezi jeho výhody patří i mnohá venkovní posezení, houpací síť, dětské hřiště, venkovní sauna s ochlazovací kádí, odpočinkové koutky, divadelní amfiteátr pro svatby i menší koncerty a řada venkovních her včetně discgolfu. „Čeká nás ještě rekonstrukce historické kašny, už nyní je to ale skutečná oáza nad velkoměstem, která nabízí unikátní výhled na Ostravu i Beskydy, kterých je ve městě jen pár.

Kromě luxusního apartmánu se ale ve vile ubytovat i jinak, levněji. „Vila nabízí k ubytování dalších sedm pokojů od dvoulůžkových až pro apartmán pro sedm lidí, dispozičně jsou každý jiný. Zajímavou alternativou je i zahradní obytný mobilhome. A je to jen pár desítek metrů k tenisovému kurtu, kde se v minulosti nalezla slavná Petřkovická venuše.