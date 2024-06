Beats for Love letos uvede diskuzi s organizátory čtyř největších festivalů v ČR

Jubilejní desátý ročník hudebního festivalu Beats for Love je za dveřmi a organizátoři si letos pro návštěvníky připravili spoustu novinek. V rámci hudebního programu na festivalu vystoupí i nejrůznější interpreti z Česka i ze zahraničí. Jako například DJ a producent Erik Prydz, který už léta okupuje přední příčky světových hitparád nebo Boris Brejcha či světoznámý DJ David Guetta, o kterého organizátoři usilovali několik let. „Celý tým jede na plné obrátky a už se těšíme na první návštěvníky,“ řekl marketingový ředitel festivalu Beats for Love Matyáš Ožana.

Talking Beats

Každoročně se ale organizátoři multižánrového festivalu soustředí i na doprovodný program. Letos proběhne druhý ročník konferenceTalking Beats, kde se na panelových diskuzích sejdou organizátoři největších festivalů v Česku. Před návštěvníky tak zasednou zástupci Colours of Ostrava, Beats for Love, Rock for People a Let It Roll. „Vnímáme to tak, že jsme všichni kamarádi, než to, že bychom měli být konkurenti. Chceme poukázat na to, že v zemi s 10 miliony obyvateli se konají takové čtyři obrovské akce. Hlavní myšlenka panelu bude téma celé organizace a jak akce postupně vznikaly,“ upřesnil Ožana.