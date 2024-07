Místo oprav vystěhování

Nájemníky Bedřišky zdejší radnice rozdělila do tří skupin. Skupina 1 se musí vystěhovat do konce září příštího roku, skupina 2 do konce května 2029. „V druhém případě jde o baráky, do jejichž oprav šly dotace, takže radnice musí počkat pět let, jinak by byli popotahováni za zmařenou investici,“ podotýká Eva Lehotská, která za zachování osady bojuje. Třetí skupina jsou rodiny se smlouvami na dobu neurčitou, těch by se změny týkat neměly.

Představitelé radnice si zvali lidi z prvních dvou skupin na osobní konzultace a k podpisu dodatku k nájemní smlouvě. Ten už ale tvrdil něco trochu jiného než dopis. Například první skupině oznamoval, že platnost nájemní smlouvy končí již 30. červnem 2024 a prodloužit ji do slibovaného konce září 2025 lze pouze podepsáním dodatku. Tím by ovšem nájemník souhlasil, že dům se již nebude v případě závady opravovat a pronajímatel může nájemce vyrozumět, že dům není způsobilý k užívání. Nájemce se pak zavazuje, že pak by vyklidil bydlení do dvou týdnů.

K TÉMATU: Vystěhování lidí z osady? Chceme vybudovat novou Bedřišku, říká starosta Hujdus close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Starosta obvodu Mariánských hory a Hulváky Patrik Hujdus.

Ač se třetí skupiny dodatky týkat nemají, Lehotská se domnívá, že i tito nájemníci budou muset pryč. „Stačí, když úřady prohlásí dům za nezpůsobilý k bydlení, nebo jim nasadí nájem, jenž nebudou schopni zaplatit,“ upřesňuje.

Starosta Hujdus v dopise také psal: „Rozhodně mohu deklarovat, že nechceme obyvatele osady připravit o střechu nad hlavou.“

Městský obvod je prý připraven „nabídnout buď náhradní bydlení nebo finanční pomoc do výše 30 tisíc korun“.

Jenže v posledním bodu dodatku se píše: „Nájemník nemá nárok na poskytnutí náhradního bydlení.“

Na dotaz Deníku, jak to tedy s náhradním bydlením bude, Hujdus uvedl, že obyvatele pouze upozorňovali, že náhradní bydlení po konci pronájmu nelze nárokovat. „Nicméně platí veřejný příslib, že obyvatele Bedřišky nechceme připravit o střechu nad hlavou a řádným nájemníkům jsme připraveni poskytnout náhradní bydlení,“ dodal. (Více v rozhovoru Deníku.cz se starostou Patrikem Hujdusem.)

Nedávají nám na výběr

Na lavičkách u komunitního centra posedávají místní z majority i z romské minority. Boje o zachování osady a půtky s úřady je za ty roky spojily. „Byla jsem na úřadě, dali mi dodatek, abych ho podepsala. Odmítla jsem, že ho chci nejdřív přinést domů manželovi. Hned mě upozornili, že když ho nepodepíšu do 30. června, tak mi smlouvu neprodlouží,“ vypráví jedna z obyvatelek Bedřišky z první skupiny, které právě končí nájemní smlouva.

„Tak co teda máme dělat? Nepodepíšeš, vyhodí tě, podepíšeš, vyhodíte taky,“ zajímá se sousedka z téže skupiny. Redakce zná jména obou žen. Obě se je bály uvést kvůli strachu z úřadů.

Mladík Jan Žemba vypráví, jak žil na Bedřišce od malička s rodiči a dědou. Pak mu nabídli koupit domek vedle. „Byl šíleně zdevastovaný. Odvezl jsem z něj tuny bordelu, opravil. Něco mi přispěli, zbytek jsem dal já. Před osmi lety mi dali smlouvu na dobu neurčitou, tak jsem do toho vrážel další peníze,“ vypráví zklamaně.

Patří do třetí skupiny, které se podle starosty žádné dodatky netýkají. „Když budou chtít, vystěhují nás všechny,“ je ale přesvědčen Žemba.

Od radnice je to kvapík

Lehotská již několikrát pomohla Bedřišce přežít, teď ji čeká nejtěžší zkouška. Z „odbojářky“ se před dvěma lety stala preventistkou placenou radnicí. Funkci v červnu položila, když po ní radnice chtěla, aby nové záměry s lokalitou vysvětlila místním. „Dohoda zněla, že já se postarám o klid a pořádek a oni dají Bedřišce pokoj. Já dohodu dodržela, oni ne,“ vysvětluje.

Lidem z osady doporučila dodatky nepodepsat, ale konečné rozhodnutí ponechala na nich. Ze čtrnácti domácností jich nepodepsalo dvanáct. Místo toho poslali radnici Mariánských Hor a Hulvák žádosti o uzavření standardní nájemní smlouvy do termínů uvedených v dopisech od starosty. Uvádějí v nich, že dodatky nepodepsali, protože jsou podle nich manipulativní, v rozporu s novým občanským zákoníkem a zneužívají tísně obyvatel. „Od radnice je to kvapík jak sviňa, abychom nestíhali včas reagovat. Mám práce až nad hlavu, ale vedení obvodu už mě neskutečně dožírá. To mi dává sílu,“ hodnotí situaci Lehotská.

Nyní v Bedřišce chystají Den otevřených dveří pro veřejnost, kde by se rádi setkali i s vedením města Ostravy a zdejšího obvodu a domluvili se na řešení. Podle Lehotské také osada zřídí „sociální fond“ pro dary místních, jež by pomohli s placením nájmů těm sousedům, kteří se ocitli kvůli absenci nájemní smlouvy v tíživé situaci.

Obává se, že lidi s končící smlouvou postihne stejný osud jako ty, kteří museli pryč v minulých vlnách stěhování. „Přes 90 procent z nich skončilo na ubytovnách nebo u soukromníků, ti je obrali a museli jinam. Dodnes nemají stabilní bydlení a stěhují se jak Zikmund a Hanzelka po celém Moravskoslezském kraji,“ líčí.

S bojem proti úřadům jí pomáhá i dcera Lydie, jež v lokalitě bydlí 22 let. „Je neuvěřitelné, co se v tomto státě děje. Dříve nám vyčítali, že je tady bordel a chtěli nás zrušit. Dnes tu všichni platí nájem, starají se o veřejné prostory i za své peníze, děcka chodí do školy, dospělí do práce. A zase je to špatně. Tak co po nás teda chcou?“ kroutí hlavou.

Již od roku 2018 pomáhá místním s oživováním osady Nadace Via. „Jsme nadšeni z jejich výsledků, které jsou zářným příkladem komunitní práce. Jsme proto znepokojeni tím, že navzdory slibům o revitalizaci a rozvoj osady v souladu s potřebami místních radnice přistoupila k opačnému řešení. A podle nás za nepříliš transparentních podmínek. Vyvolává to pochyby, zda neexistují i jiné motivy pro tuto rychlou akci než ty, které oficiálně deklarují,“ hodnotí programová manažerka nadace Helena Masníková.

Současné dění se nelíbí ani ostravským Pirátům. „Obvod zneužívá bytové tísně a nutí nájemníkům nápadně nevýhodné podmínky. To je v rozporu se zásadami občanského práva,“ tvrdí zastupitel Moravskoslezského kraje za Piráty a ostravský advokát Ondřej Ručka.