Ostrava bojuje s menstruační chudobou. Na vybrané školy dodá vložky zdarma

/ANKETA, VIDEO/ Město Ostrava se rozhodlo bojovat s menstruační chudobou. Na druhé stupně základních škol bude distribuovat dámské hygienické pomůcky zdarma. Do projektu se zapojilo celkem 37 ostravských škol a celková pomoc vyjde město na půl milionu korun. Nový program si na sociálních sítích našel i své odpůrce. Menstruační pomůcky se do škol dostanou do konce prvního čtvrtletí letošního roku.

Město pomůže řešit menstruační chudobu na ostravských školách, 23. února 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Nový projekt má pomoci dívkám, které mají finanční potíže se zajištěním menstruačních pomůcek. Ostrava vyčlenila v rámci podpory prorodinné politiky půl milionu korun ze svého rozpočtu na nákup menstruačních vložek, které budou distribuovány do základních škol, jež o tuto pomoc pro své žákyně projevily zájem. „Při návrhu tohoto projektu jsem se inspiroval zkušenostmi s řešením menstruační chudoby v některých západních zemích a situaci jsem konzultoval i s pedagožkami našich základních škol. Ty mi potvrdily, že se na ně často obracejí dívky, kterým dle svých možností poskytují hygienické potřeby, jež pořizují z vlastních prostředků,“ uvedl náměstek primátora Zbyněk Pražák. Česká televize hledá ředitele pro ostravské studio. Změna čeká i Dolní Vítkovice Z 55 ostravských základních škol se jich do projektu zapojilo celkem 37. Jednou z nich je i ZŠ Františka Formana na Dubině. „Pomůcky nám budou dodány v prvním čtvrtletí tohoto roku. Přesné datum zatím nevíme. Proces rozdávání hygienických potřeb ještě probereme se školním poradenským pracovištěm i s třídními učiteli. Menstruační potřeby se následně budou rozdávat pouze tam, kde to bude potřeba. Nepůjde o žádné plošné rozdávání pro všechny,“ řekl ředitel Vladimír Štalmach. Množství hygienických potřeb bude odpovídat počtu dívek z cílové věkové skupiny. Distribuce menstruačních pomůcek bude probíhat v naprostě anonymitě. Ostravská jatka po renovaci jsou ve finále vyhlášené evropské soutěže Smyslem tohoto projektu je především poskytnout dívkám pocit jistoty, bez ohledu na jejich sociální status. „Řešení přispěje k posílení jejich vnitřní pohody, vyrovnanosti a tím i duševního zdraví. A možná i ke snížení absence dívek ve výuce z důvodu nedostupnosti vhodných hygienických potřeb a snad trochu i k odtabuizování samotné menstruace z podvědomí společnosti,“ dodal náměstek primátora. Nový projekty na sociálních sítích našel své podporovatele, ale zároveň i odpůrce. „Nic není zadarmo. Není to dobré, jako spousta dalších věcí ve školství, spláchnuté prachy,“ nebo „Chlapi taky nemají vodu po holení zdarma, tak proč by měly mít ženské tohle?,“ psali odpůrci nového projektu na sociální síti X. Kromě nesouhlasných reakcí se však našla i řada podporovatelů, kteří tuto iniciativu vítají. „Ostrava nakoupí menstruační pomůcky za půl míče a lidi se tu hádají, jako kdybychom nakupovali dalších dvacet F35,“ nebo „Skvělá iniciativa. Je to naprosto to nejmenší, co se dá dělat“.

