Ostrava bude hledat nového ředitele zoo. Kdo má ambice?

Pro ostravskou zoo nebyl rok 2020 zrovna pozitivní. Nejenže byla opakovaně uzavřena pro návštěvníky z důvodu covidu (a to i nyní), čímž přicházela o zisk ze vstupného, ale zejména 25. srpna zemřel po vážné nemoci ve věku 55 let její dlouholetý ředitel Petr Čolas, který zoo vedl šestnáct let a zasloužil se o její velký rozvoj.

Zoologická zahrada Ostrava. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Vladimír Pryček

Od té doby je vedením Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, jak zní nyní oficiální název, pověřen Tomáš Hanzelka – vedoucí dendrologického oddělení a dlouholetý zástupce ředitele. „Pan Hanzelka byl více než deset let prvním zástupcem pana ředitele Čolase, takže určitě nemůžeme hovořit o nějakém krizovém řízení. Byl samozřejmě po celou dobu v centru dění, čili pokračuje v rozvíjení aktivit i chodu zoo běžným způsobem,“ řekla Deníku mluvčí zoo Šárka Nováková. Konkurz vypíší v lednu Po více než čtyřech měsících ale nastal čas na trvalé obsazení pozice. „Připravujeme již kritéria pro vypsání výběrového řízení na ředitele zoo,“ uvedla na dotaz Deníku mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská. Výběrové řízení bude vypsáno ještě v lednu, odkdy by se nový ředitel (či ředitelka) měl funkce ujmout, zatím není jasné. Podle svých slov se o pozici ředitele bude ucházet i dočasný šéf zoo Tomáš Hanzelka. Obdobnou situaci už Ostrava musela řešit před zhruba třemi lety. 31. října 2017 tragicky zemřela ředitelka Archivu města Ostravy Blažena Přibylová, kterou na přechodu pro chodce srazil trolejbus. Stejně jako zoo, i městský archiv měl dočasné vedení, než se funkce po výběrovém řízení od července následujícího roku oficiálně ujala nová ředitelka Hana Šústková. V září loňského roku Petr Čolas obdržel im memoriam Cenu města Ostravy.