Ostravští zastupitelé z hnutí ANO na úterním zasedání vyloučili ze svého klubu primátora Tomáše Macuru i jeho náměstkyni Zuzanu Bajgarovou (oba dříve ANO). Ostravský klub vítěze posledních komunálních voleb tak učinil klíčový krok ke změně na primátorském postu, která by mohla být dokonána už v dubnu.

Primátor Ostravy Tomáš Macura. | Foto: Deník / Pavel Sonnek

Novinářům to řekla nová předsedkyně klubu a místostarostka části Ostrava-Jih Hana Tichánková. Důvodem k vyloučení byl podle Macury i Bajgarové fakt, že v prezidentské volbě podpořili Petra Pavla a nehlasovali pro šéfa hnutí Andreje Babiše.

Macura novinářům řekl, že na funkci primátora na středečním jednání zastupitelstva rezignovat nehodlá. "Zítřejší (středeční) zastupitelstvo města proběhne standardním způsobem. V této chvíli nejsme domluveni na změnách ve vedení města. Dohoda spočívá v tom, že proběhne oblastní sněm a oblastní sněm bude nominovat kandidáty do vedení města, takže očekáváme, že toto zastupitelstvo bude standardní, bez jakýchkoliv změn," uvedla Tichánková. Nové vedení by se podle ní mělo volit na dubnovém zasedání.

Klub zastupitelů hnutí ANO má aktuálně podle Tichánkové 17 členů místo původních 21. Z klubu byli vyloučení Macura a Bajgarová a dobrovolně z něho vystoupili náměstkyně Kateřina Šebestová a zastupitel Robert Čep. Podle Tichánkové se tak bude hledat nejen nový primátor, ale i obě jeho náměstkyně.

"Přispěla k tomu celková politická situace, která nastala po prohlášení vedení města, které vyjádřilo neloajalitu vůči hnutí ANO," zdůvodnila Tichánková vyloučení členů klubu. Konkrétnější nebyla. O aktuální situaci ale podle Tichánkové hnutí ANO zatím nejednalo se svými koaličními partnery.

Na městské koalici se krátce po loňských komunálních volbách dohodlo ANO se Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Piráty. Ostravské ANO vedené Macurou komunální volby v září s převahou vyhrálo, získalo 21 mandátů v zastupitelstvu, které má 55 členů. Koalice dosud měla převahu 33 hlasů. "Koaliční partneři budou teprve informováni, určitě s nimi povedeme jednání.

Koalice byla poměrně široce rozkročená a v této chvíli to neohrožuje její chod," míní Tichánková, která tvrdí, že nynější klub je jednotný. Macura ale novinářům řekl, že pro jeho vyloučení z klubu hlasovalo 11 z 20 přítomných členů.

Tichánková nepředpokládá, že by se proti úternímu rozhodnutí klubu koaliční partneři ohradili. "Myslím si, že koaliční partneři nemají důvod se proti tomu postavit. Nechceme porušovat nějaké koaliční smlouvy, je to vyloženě interpersonální záležitost našeho klubu. Nějakým způsobem ty pozice koaliční smlouvou byly rozděleny a my nehodláme porušovat koaliční smlouvy nebo se odklánět k jiným subjektům," řekla Tichánková.

Primátor se delší dobu názorově rozcházel s celostátním vedením strany. V lednové volbě prezidenta nepodpořil svého stranického šéfa Andreje Babiše. Oznámil, že volil jeho protikandidáta Petra Pavla, který v prezidentské volbě nakonec zvítězil. Stejně postupoval i hejtman Ivo Vondrák (dříve ANO). Následně primátor i hejtman hnutí opustili. Macura řekl, že právě podporou Pavla klub zdůvodňoval jeho vyloučení.

Bezprostředně po vyloučení z klubu primátor připustil, že to očekával. "Popravdě řečeno jsem nějaké signály měl," řekl Macura, který ale zároveň připomněl, že primátora volí a odvolává celé zastupitelstvo. "Takže jestli někdo navrhne mé odvolání z funkce primátora…tak holt to musí získat většinu v tom zastupitelstvu," řekl Macura. Na následné informace Tichánkové o dubnové volbě nového vedení města reagovat nechtěl.