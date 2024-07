Místo se změnilo, ale název zůstal (téměř) stejný. Majitel Čajovny u Sýkorova mostu Michal Juřina našel pro svůj podnik s dlouholetou tradicí nové útočiště, a to v ulici Dr. Šmerala číslo 11. Z Čajovny u Sýkorova mostu se tak stala Čajovna od Sýkorova mostu. Slavnostní otevření se ale nekonalo. „Jsme rádi, že jsme rádi. To, že nás vyhodili, se slavit nedá. Od slavnostního otevření se očekává, že se o sobě dáte vědět lidem, kteří o vás neví. O naší čajovně ale ti podstatní zákazníci vědí, a to nám stačí,“ vysvětlil majitel čajovny, která zatím funguje v omezeném režimu od pondělí do soboty do 22 hodin.

Do nových prostor se musela čajovna přesunout kvůli plánované rekonstrukci knihovny. Ta Juřinovi koncem února oznámila, že se do tří měsíců musí vystěhovat. „Souhlasím s tím, že má pan majitel krátkou dobu na vystěhování. Je to nepříjemné, ale vše je naprosto legální a legitimní. Rekonstrukci prostoru Knihovny města Ostravy plánujeme už od června 2022. S předáním výpovědi jsme čekali až do fáze, kdy administrativně náročný projekt projde úvodním schvalovacím řízením. Bylo zde mnoho rizik. Harmonogram přípravné fáze projektu je výrazně zrychlený, protože pravděpodobně mnoho knihoven nestihlo do této výzvy podat své projekty,“ uvedla v inkriminované době ředitelka Knihovny města Ostravy (KMO) Irena Šťastná. Po opakovaných žádostech ze strany čajovny byl termín odstěhování odsunut o jeden měsíc, tedy do konce června letošního roku.

Hledání nového prostoru, do kterého by se čajovna přesunula, ale nebylo pro majitele Michala Juřinu jednoduché. Musel se vyrovnat s požadavky, jako jsou toalety pro návštěvníky a zázemí pro kuchyň. „Není to jako hledání bytu. Těch je spousta. Nám šlo hlavně o dispozici a polohu v rámci města. Nakonec jsme našli zázemí v ulici Dr. Šmerala a majitelé jsou skvělí. Trošku se obávám toho, že tady není pěší zóna jako u Sýkorova mostu a je tady neustálý ruch aut projíždějících kolem, ale lokalita to není špatná,“ uvedl Juřina.

Samotná čajovna má nyní k dispozici větší prostor, než tomu bylo na předchozí adrese. „Do konce měsíce zpřístupníme další místnost a následně se budeme snažit otevřít i zbývající prostory,“ slíbil majitel čajovny. Přiznává, že po obdržení výpovědi z nájmu na chvíli uvažoval, že by už čajovnu jinde neotevřel a s provozem skončil úplně. Nad vodou ale Michala Juřinu drželi zákazníci čajovny, kteří na Facebooku vytvořili podpůrnou skupinu s názvem „Neberte nám Čajovnu u Sýkorova mostu“, kde se hledali i dobrovolníci, kteří by přidali ruku k dílu při stěhování podniku. „Zájem veřejnosti mě potěšil. Ukázalo se, že lidem na čajovně záleží. Některé samozřejmě naštval celý ten postup, kvůli kterému jsme měli na hledání nového prostoru jen pár měsíců,“ dodal Juřina, jehož "nová" čajovna je stále v procesu zabydlování, ale čaj nebo vyhlášené palačinky i halušky si v ní zákazníci mohou vychutnat již nyní.

Prostor v budově Ústřední knihovny města Ostravy, kde čajovna sídlila, bude nyní využívat sama knihovna. „Převzali jsme ho 1. července poté, co byl za velmi příznivých podmínek prodloužen termín o jeden měsíc nájemci panu Juřinovi, který měl na přesun do nových prostor k dispozici čtyři měsíce. Nyní se bude malovat a řešit interiérové úpravy tak, abychom zde mohli přesunout základní služby půjčovny naší nejvíce vytížené knihovny v Ostravě,” informovala ředitelka KMO Irena Šťastná.