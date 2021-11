Ostravské Vánoce budou letos zase mnohem lákavější. Nejenže je pod svou taktovku převzala Černá louka, ale také budou mít rozpočet bezmála 14 milionů korun! A rozšíří se na další místa v centru Ostravy.

Dosud obyvatelé i návštěvníci třetího největšího města v zemi měli vánoční trhy a doprovodný program spojený především s Masarykovým náměstím, kde stávaly desítky stánků, vánoční kluziště a v posledních letech i obří ruské kolo a další atrakce, méně pak se sousedním Kuřím rynkem, a v podstatě jednorázově i s Prokešovým náměstím, kde po zahájení Vánoc už jen svítila výzdoba.

Letošní Vánoce v Ostravě toho ale nabídnou mnohem víc, rozšíří se i na náměstí Dr. E. Beneše a do Husova sadu, aby v centru Ostravy vznikla jakási propojená vánoční síť. Zajímavou proměnou projde prostor před novou radnicí, kde léta využívaný umělý strom nahradí velkoformátová umělecká instalace.

Největší proměnu a příliv milovníků předvánočních radovánek ale zaznamená náměstí Dr. E. Beneše mezi centrální radnicí a zchátralou Ostravicí-Textilií, kam se přesune oblíbené kluziště.

„Záměrem je rozptýlit velké množství návštěvníků na více lokalit v centru města,“ popsala investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová záměr, který nevychází ani tolik z covidové situace, jako z dlouhodobého záměru oživit před Vánoci celé centrum Ostravy.

Stánky i hudební program

Stavba vánočního kluziště začala v uplynulých dnech a oproti minulým rokům nepůjde o klasicky obdélníkové rejdiště, napojeny na něj totiž budou i ledové chodníčky klikatící se mezi okolními stromy.

„Pevně věříme, že se letos bude bruslit a sledujeme vývoj epidemiologické situace. Budeme reagovat na aktuálně platná nařízení. Umím si představit nějakou formu omezení kapacity osob bruslících v jeden okamžik na ledové ploše, i kontrolu bezinfekčnosti. Nechci ale předbíhat, skutečně budeme reagovat na aktuální situaci a návštěvníky budeme informovat prostřednictvím našeho webu,“ řekl Deníku Jaroslav Kovář, jednatel společnosti Sareza, která kluziště každoročně provozuje.

Kluziště bude v provozu od 27. listopadu do 2. ledna, a to vždy od 10 do 20 hodin. Náměstí Dr. E. Beneše, to však nebude jen kluziště, počítá se tam i s takzvanou klubovou scénou, prodejními stánky a vystoupeními ostravských hudebních klubů Dock a Barrák Music Club o vybraných adventních víkendech.