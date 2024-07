Reportáž ze zákulisí Colours of Ostrava, 23. července 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Festival Colours of Ostrava začne už ve středu. Je multižánrový a otevřený každému. I těm, kteří zrovna pro svůj zdravotní stav nemohou poslouchat hudební vystoupení. Díky projektu Colours bez bariér budou koncerty největších hvězd tlumočeny do znakové řeči.

Nebude to ale poprvé. Tlumočení písní do znakové řeči největších hvězd už se stává pomalu tradičním prvkem Colours of Ostrava. Festival každý rok nabízí více a více služeb pro zdravotně znevýhodněné návštěvník. Projekt Colours bez bariér boří nejen zvukové překážky, ale i další.

„Projekt Colours bez bariér letos již podvanácté zajišťuje lidem se zdravotním znevýhodněním nadstandardní servis. Díky tomu si mohou bez omezení a stresu vychutnat hudbu i další program,“ říká za organizátory Ondřej Bambas a dodává: „S naší pomocí mohou počítat vozíčkáři, lidé se zrakovým i sluchovým znevýhodněním a také návštěvníci s autismem. Těm všem nabízíme širokou škálu služeb a máme radost, když jim umožníme festivalový prožitek."

Pneuservis Colours bez bariér

Relaxační místo „Chill out zóna Colours bez bariér“ je k dispozici například těm, kteří se dříve unaví, potřebují zklidnit a načerpat energii, aby si naplno užili další program. K odpočinku budou nachystány vaky na ležení, vhodné například i pro vozíčkáře. Těm je určen i „Pneuservis Colours bez bariér“, který zajistí v případě potíží opravy invalidních vozíků. Cílem je, aby se zdravotně znevýhodnění lidé mohli v areálu i nadále svobodně pohybovat. Obě nové zóny budou vyznačeny v mapě Colours bez bariér, určené speciálně pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky.

Překlad do znakové řeči

Sluchově postiženým lidem nabízí projekt Colours bez bariér také letos tlumočení do uměleckého znakového jazyka. Tohoto úkolu se ujme jedna z nejvýznamnějších světových tlumočnic Amber Galloway Gallego a její tým. Na Česká spořitelna Stage budou tito specialisté převádět texty do znakového jazyka během vystoupení takových hvězd, jako jsou Lenny Kravitz, Sam Smith, James Blake, Gogol Bordello, Bat for Lashes, Son Mieux, Sevdaliza a Zara Larsson. O tlumočení koncertů českých interpretů, například D.Y.K., Mig 21, Lenny a Bratři Ebenové, se pak postará skupina Hands Dance. Před hlavní festivalovou scénou bude návštěvníkům se sluchovým znevýhodněním vyhrazena speciální zóna. Bezbariérové tribuny jsou určeny pouze pro vozíčkáře, jedna z nich je před Česká spořitelna stage, druhá před T-Mobile stage.

Také diskusní fórum Meltingpot nabídne zájemcům přednášky tlumočené do znakového jazyka. Neslyšící se tak mohou zúčastnit celkem dvou desítek přednášek, a to po celou dobu festivalového dění.

3D modely pro nevidomé a slabozraké

Pro lepší orientaci bude zdravotně znevýhodněným lidem k dispozici před hlavním vstupem do areálu Info Point Colours bez bariér. Aby se nevidomí a slabozrací mohli v areálu lépe a bezpečněji pohybovat, mohou si zapůjčit 3D hmatový model Auly Gong, praktickou příručku v Braillově písmu a hmatový plán areálu s vyznačením všech festivalových scén.

Zázemí pro lidi s autismem

Pro návštěvníky s autismem bude připravena Relax zóna Mikasa a absolvovat mohou také Snoezelen terapii v nafukovacím stanu v ČEZ Family parku, při níž klient odpočívá a zároveň na něj působí podněty pozitivně ovlivňující jeho senzoriku. Rodiče si také mohou objednat hlídání dětí s autismem. Služba je určena dětem starším tří let a je zpoplatněna.

Na místě budou i asistenti

Colours bez bariér dále nabízí možnost objednat si předem asistenty speciálně proškolené pro všechny druhy handicapu. Tedy pro doprovod nevidomých a slabozrakých, pro vozíčkáře i pro lidi s poruchou autistického spektra. „Jedná se o dobrovolníky, kteří usnadňují zdravotně znevýhodněným návštěvníkům pohyb v areálu plném lidí. Dělají jim nejen doprovod, ale jsou i jejich společníky a průvodci programem," konstatuje Ondřej Bambas a doplňuje: „Asistenti se po festivalovém areálu pohybují v tričkách s viditelným označením Asistent Colours bez bariér.“ Tato služba je zdarma, maximální doba trvání asistence je 8 hodin denně. V oblasti asistence a tlumočení spolupracují pořadatelé festivalu s organizacemi ADRA, MIKASA a CSNN.