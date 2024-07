Co přinese 21. ročník Colours of Ostrava v roce 2024? | Video: Deník/Petr Jiříček

Petr Jiříček dnes 05:12

/SERIÁL/ Lenny Kravitz, James Blake, Sam Smith a Queens of the Stone Age. Největší lákadla zná z těch, kdo na festival míří, asi každý. Vedle nich ale na Colours of Ostrava vystoupí zhruba stovka dalších interpretů. Někteří si je naposlouchávají, aby si z nabídky vybrali, co je zaujme, jiní se naslepo nechají překvapit. Kým to bude?