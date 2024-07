Kapela Queens of the Stone Age zrušila své vystoupení na festivalu Colours of Ostrava, 9. července 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Kapela Queens of the Stone Age do Ostravy letos nedorazí. Jeden z headlinerů letošního festivalu Colours of Ostrava se omluvil pro zdravotní důvody. Nahradí jej jeden z nejlepších kytaristů současnosti Tom Morello.

Necelý týden před začátkem letošního ročníku řeší organizátoři Colours of Ostrava nepříjemnou komplikaci. Kapela Queens of the Stone Age, jejíž vystoupení mělo být vrcholem programu prvního dne festivalu, do Ostravy nedorazí.

„Jako otvírák jsme si nemohli přát lepší kapelu, bohužel Queens of the Stone Age ruší ze zdravotních důvodů zbylý červencový program. Tahle smutná zpráva postihla i další festivaly,“ konstatuje Ondřej Bambas z organizačního výboru Colours of Ostrava.

Pořadatelé obřího festivalu v Dolních Vítkovicích však nechtějí své příznivce a fanoušky nechat na holičkách. „Okamžitě jsme na situaci reagovali a oslovili nejrůznější interprety. Úžasný bookerský tým Zlaty Holušové nakonec přivede hudebníka, kterého jsme původně zamýšleli na příští rok,“ prozrazuje Bambas.

Místo absentujících Queens of the Stone Age se tak návštěvníci festivalu mohou těšit na Toma Morella. „Podle magazínu Rolling Stone je Tom Morello 18. nejlepším kytaristou historie. Je členem Rockenrollové síně slávy, držitel dvou Grammy a hlavně nesmírně sympatický kytarista obklopený skvělými spoluhráči. Věříme, že Tom Morello rozechvěje svým podáním Killing in the Name nebo aktuálním hitem Gossip areál do poslední ocelové trubky, a vy ho svým sborovým zpěvem doplníte první večer festivalu,“ dodává Bambas.