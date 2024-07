Start v Prostějově, cíl na Masarykově náměstí v Ostravě a s tím spojený průjezd celým Moravskoslezským krajem. Region čeká ve čtvrtek velká cyklistická sláva. Startuje prestižní a hvězdami nabitý etapový závod CZECH TOUR, který startovní pole provede Moravou a Slezskem od Zlína až po Šumperk.

close info Zdroj: Se svolením CZECH TOUR zoom_in První etapa cyklistické CZECH TOUR 2024 povede přes Moravskoslezský kraj s cílem v Ostravě.

„Jedná se o největší český etapový závod v Česku za účasti špičkových domácích i světových jezdců,“ láká mluvčí CZECH TOUR Alexandr Kliment. Po sportovní stránce je startovní pole opravdu impozantní. V pelotonu bude osm formací s licencí WorldTeam, konkrétně UAE Team Emirates, Bahrain Victorious, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Soudal Quick-Step, Visma – Lease a Bike, Ineos Grenadiers, Intermarché Wanty a dsm-firmenich PostNL. Zjednodušeně, závodu se zúčastní například dvojnásobný mistr světa Julian Alaphilippe jako největší hvězda, dále Kasper Asgreen nebo domácí a především ostravský borec Josef Černý, který vyhrál etapu na italském Giru v roce 2020 a je šampionem CZECH TOUR z roku 2017.

První etapa přes Moravskoslezský kraj

Závod se jede na čtyři etapy, Moravskoslezského kraje se týká především ta první, úvodní. Po představení jezdců v Olomouci bude v Prostějově podnik odstartován a celé pole se vydá na severovýchod – cílem bude Ostrava.

Hranici mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem přejede peloton v oderských vrších nedaleko Jakubčovic nad Odrou a pokračovat bude po trase Jakubčovice nad Odrou – Odry – Mankovice – Suchdol nad Odrou – Kunín – Bartošovice – Nová Horka – Skotnice – Příbor – Hukvaldy – Palkovice – Frýdek-Místek – Sviadnov – Žabeň – Paskov – Ostrava.

„Etapa na zahřátí, která není příliš dlouhá a nemá ani moc výškových metrů. Je velmi pravděpodobné, že hlavní pole zůstane pohromadě a bude se spurtovat. Troufáme si tvrdit, že půjde o jedinou šanci pro sprintery, protože další etapy už žádný tak snadný dojezd nenabídnou,“ hodnotí po sportovní stránce první část závodu Kliment.

Ovšem průjezd pelotonu krajem s sebou logicky přináší omezení na trase.

Omezení v dopravě

S výjimkou center měst, jako jsou Odry, Příbor, Frýdek-Místek a Ostrava, trasa cyklistů logicky nevede po hlavních tazích, o to více by se ale měli mít na pozoru řidiči, kteří ve čtvrtek vyrazí na vedlejší silnice, po kterých trasa závodu vede.

„My máme takzvanou klouzavou uzávěru, což znamená, že zhruba deset minut před cyklisty jedou po trase policisté a pořadatelé a uzavírají silnici pro veřejný provoz. Následuje tedy peloton cyklistů a plus minus patnáct minut po něm zase jede doprovodné vozidlo, které silnici pro veřejnost otvírá,“ vysvětluje mluvčí podniku.

Klouzavá uzávěra je běžná praxe na všech velkých etapových závodech. Pro CZECH TOUR dokonce organizátoři spojili síly s Robbiem Hunterem, který v minulosti zajišťoval bezpečnost na špičkovém Tour de Suise ve Švýcarsku.

V samotných městech je pak na průjezdu zajištěna bezpečnost řadou pořadatelů i policistů. „Samozřejmě, policisté budou po dobu celého cyklistického závodu dopravu monitorovat a současně ji usměrňovat, což se týká zmíněných obcí i silnic mimo ně. V samotném Frýdku-Místku se omezení v dopravě dotkne ulic 17. listopadu a Ostravská,“ hlásí mluvčí moravskoslezských policistů Eva Michalíková.

Fanoušci podél trasy

Fandové jsou vítáni podpořit cyklisty v jejich snažení i podél trasy závodu. Bezpečnost jezdců i fanoušků je v tomto případě prioritou.

„My máme radost, že nám neustále roste počet fanoušků a diváků podél trati. Je opravdu příjemné vidět, že trať lemují lidé a podporují závodníky. Budeme mít na místě pořadatele, ale také bych si dovolil poprosit diváky, aby se řídili zdravým rozumem a vyhýbali se situacím a místům, kde může hrozit střet se závodníky,“ apeluje Alexandr Kliment a zdůrazňuje: „To platí především pro cíl etapy, konkrétně té první, kde v Ostravě se dá předpokládat hromadný spurt do cíle, kdy závodníci pojedou opravdu vysokou rychlostí.“

Cílový finiš v Ostravě

Zatímco start v Prostějově je naplánován na 13 hodin, v Ostravě na Masarykovo náměstí by závodníci měli dojet zhruba mezi 16.30 až 16.50. Záviset to bude na rychlosti jízdy a také na tom, zda závodníkům bude foukat do zad nebo budou zápolit s protivétrem.

„Znovu zopakuji a zdůrazňuji, aby fanoušci byli obezřetní v cíli etapy, protože se dá očekávat hromadný skupinový finiš ve vysokých rychlostech,“ zopakoval Kliment.

Omezení v centru a uzavřený Sýkorův most

Cyklisté do Ostravy přijedou po takzvané staré cestě z Frýdku, tedy přes Vratimov a následně i po Frýdecké ulici. Také proto bude provoz na rychlostní komunikaci mezi 16. a 17. hodinou omezen. Zcela uzavřen bude Most Miloše Sýkory od 12 do 19 hodin, a to i pro městskou hromadnou dopravu.

„Omezení se dotkne Masarykova náměstí, Sýkorova mostu, dále okolí ulic Frýdecká, 28. října a Sokolská třída,“ jmenovala policejní mluvčí Michalíková.

MHD v Ostravě čeká výluka a odklon

Uzavřený Sýkorův most si vyžádá změnu v organizaci hromadné dopravy v Ostravě. „Dojde ke změně na linkách X14, 22, 99, 101, 105, 106, 107 a 108, které budou dočasně vedeny odklonem přes Most Pionýrů,“ říká mluvčí Dopravního podniku Ostrava (DPO) Tereza Šnoblová.

S ohledem na příjezd pelotonu do města dojde k částečným uzavírkám i na dalších linkách. „V době mezi 16. a 17. hodinou dojde ke krátkodobému zastavení provozu v ulicích Paskovská, Mostní a Frýdecká s vlivem na spoje linek číslo 21, 27, 39, 41 a 81, které následně pojedou se zpožděním,“ podotýká mluvčí DPO Šnoblová.