Vyrpste na části náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích, kde dnes parkují auta a je tam proluka. „V zásadě jde o to, že tam budou tři divadelní sály, anebo lépe, tři kulturní prostory, kde se bude moci divadlo hrát. Bude tam komorní prostor, velký divadelní sál a variabilní divadelní sál, které budou pospojovány samotnou stavbou,“ popsal Čuba. Podotkl, že uveřejněné vizualizace, jejichž autory jsou Andrea Jašková a společnost JA ARCHITEKTI, patří k prvotním návrhům a ty se mohou změnit.

„My jsme se zavázali, že minimálně do šestého měsíce následujícího roku požádáme o stavební povolení a do roku 2031, myslím si, že taky tak do června, by stavba měla stát, a mělo divadlo otvírat,“ pokračoval principál s tím, že nedodržení závazků by znamenalo pro Divadlo Mír vysoké pokuty. Za pozemek pro nové scény by měla Čubova společnost elieva s.r.o. zaplatit něco přes čtrnáct milionů korun. A za budovu samotnou více než dvě stě milionů.

Principál v této souvislosti zmínil nejmodernější divadelní technologie a posílení celého ansámblu, ale také rozšíření repertoáru. „Hrajeme primárně komedie a naši diváci i naši herci je milují. Ale samozřejmě cítíme potřebu jít do jiných žánrů, zkusit si je a představit je pak publiku,“ přiznal Albert Čuba.

Ostravský primátor označil podpis smlouvy za obrovský průlom: „Protože já si vlastně neuvědomuji, kdy by se v České republice takhle stavělo nové divadlo na 'zelené louce'.“ Hovořil o přínosu pro město, kraj (Divadlo Mír se může chlubit dlouhodobě stoprocentní vyprodaností a z jeho dílny vycházejí i filmy či seriály), ale i Vítkovice jako takové. „Bude to mít pro tento městský obvod smysl i v tom, že dojde k proměně celé lokality, kde bude divadlo stát,“ poznamenal.

Město, jak primátor doplnil, nechá pod novou scénou Divadla Mír vybudovat veřejné podzemní parkoviště, kde se vejde okolo stovky aut.