I přes devadesát let

Mělo se tak dít od května 2017 do května 2019. Některým seniorkám bylo i více než devadesát let. „Jedná se o zvlášť zranitelné osoby, které pociťující diskomfort už jen proto, že poslední etapu života prožívají v cizím prostředí mimo prostředí domova. Z důvodů nemoci a různých stařeckých neduhů trpí ve zvýšené míře fyzickou bolestí, psychicky strádají pro ztrátu plné soběstačnosti a sebeobslužnosti při chůzi, jídle, při provádění osobní hygieny,“ uvedla státní zástupkyně, která poté několik minut předčítala obžalobu.

Šikana seniorů ve Slunečnici jde před soud

„Zle s nimi nakládaly tak, že se k nim chovaly agresivně a nepřátelsky. Oslovovaly je těmi nejhrubšími výrazy, křičely na ně, tykaly jim. Při provádění osobní hygieny jim vytýkaly, že smrdí, že je musí přebalovat. Přitom s nimi bezdůvodně a hrubě manipulovaly. Zcela svévolně a bezdůvodně je nutily k rychlé konzumaci jídla,“ uvedla mimo jiné státní zástupkyně.

Co tvrdí žaloba

A jak se podle obžaloby ošetřovatelky k jednotlivým klientkám chovaly? „Z důvodu opakovaného zvonění ji na lůžku fyzicky napadla tak, že ji rukama uchopila pod krkem a způsobila jí podlitiny. Poté, kdy si rodina na její jednání stěžovala, mstila se jí a byla na ni o to víc nepříjemná a vulgární,“ popsala žalobkyně jeden z údajných činů.

Obří rekonstrukce v Domově Korýtko: Dá půl miliardy zapomenout na dávnou kauzu?

„Hrubě ji ponížila tím, že jí na chodbě zařízení stáhla pleny a obvinila ji, že stolicí znečistila WC,“ stojí v dalším bodě obžaloby.

„Podtrhla jí kolečkové křeslo, na které chtěla poškozená usednout, v důsledku čehož upadla na podlahu. Poté odmítala její prosby, aby jí pomohla vstát. Nechala ji plazit se ke křeslu. Volání o pomoc se jen smála. Křičela po ní, aby vstala sama, až poškozené nakonec pomohl vstát jiný člen personálu,“ uvádí dále obžaloba, ve které jsou zmíněny i jiné případy.

Odmítla vinu

„Na klientky jsem pohlížela, jako kdyby tam ležela moje matka,“ řekla v pláči první z ošetřovatelek. Jakékoliv hrubé či ponižující chování důrazně odmítla.

Prokletá Slunečnice. Šikanou seniorů problémy domova seniorů v Ostravě nekončí

„Klientům se třeba může zdát, že nereagujeme okamžitě na zvonění. Může se jim to zdát jako věčnost. Já mám ale zrovna další klientku. To oddělení je dlouhé, takže nemůžu přijít hned. Můžeme i na něco zapomenout. Jsme lidi, nejsme stroje, určitě jsme to neudělaly schválně,“ dodala pečovatelka, podle které jde o pomstu bývalé kolegyně.

Spory

„Přišla z druhé budovy, kde ji nechtěli. Chtěla měnit systém práce, který jsme měli zaběhnutý. Máme vést klienty k samostatnosti a soběstačnosti co nejdéle. Trvá to déle než dělat věci za klienty, jak to chtěla ona. U klientek byla velmi oblíbená, protože za ně dělala všechno. I to, co sami zvládnou. Působila, že je matka Tereza všech seniorů. Objímala je a říkala, že si je vezme domů. Ten klient se pak na to upne, a to není dobře,“ uvedla obžalovaná s tím, že proti kolegyni sepsaly petici. „Prohlásila, že nás zničí,“ dodala pečovatelka.

Okresní soud v Ostravě hlavní líčení odročil. Jako svědek bude vypovídat i ošetřovatelka, jejíž výpověď vše odstartovala.