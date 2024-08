Nová autobusová zastávka, bezpečný přechod pro chodce, lepší přístup k místní prodejně, výměna mobiliáře nebo instalace veřejného osvětlení. V ostravské Frýdecké ulici se začne na přelomu srpna a září s opravami, které potrvají až do konce listopadu a logicky s sebou přinesou i omezení provozu na silnici do Vratimova.

Cíl prací, jejichž projektovou dokumentaci zadalo statutární město Ostrava, spočívá ve zbudování normové autobusové zastávky MHD ve směru na Vratimov, stejně jako přechodu pro chodce přes Frýdeckou ulici a místa pro přecházení přes vjezd do areálu přilehlé prodejny JIP. Projekt počítá rovněž s přístupovými chodníky, komfortními přístřešky pro cestující a nástupišti, vyhovujícími současným standardům.

„Do komunikace ve Frýdecké ulici, stejně jako do komunikace vedoucí k prodejně JIP, bude v místě přechodu pro chodce a místa pro přecházení vložen ostrůvek. Zcela nově pak budou provedeny chodníky u autobusové zastávky ve směru na Vratimov,“ upřesnil náměstek primátora Břetislav Riger.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: Poutač u Liberty Ostrava má novou podobu. „Zdobí“ ho vulgární nápisy Posprejovaný poutač u Liberty Ostrava, 7. srpna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Doprava bude v době realizací prací ve zmíněném úseku omezena. Provoz na ulici Frýdecké, i na vjezdu do prodejny JIP, usměrní přechodné dopravní značení a motoristé by se rovněž měli připravit na snížení povolené rychlosti při průjezdu staveništěm. Stavební ruch si taktéž vynutí dočasné zrušení zastávky autobusových linek Dopravního podniku Ostrava (DPO) číslo 81 a 21 směrem na Vratimov. Náklady na stavbu činí přibližně 6,73 milionu korun. Časově by práce měly trvat zhruba 18 týdnů.

Náměstek primátora Břetislav Riger poprosil všechny dotčené o dodržování příslušných opatření, jakož i o pochopení a shovívavost: „Chápu, že nikdo nemá z omezení radost, nicméně dokončení stavby skutečně vyváží veškeré nepohodlí s ní spojené. Bezpečnost silničního provozu v dané lokalitě se znatelně zvýší, zlepší se podmínky chodců i pasažérů MHD a významným plusem bude v neposlední řadě dobrá orientace za zhoršené viditelnosti. Všem předem děkuji za trpělivost.“