Modernizace tramvajové trati na ulici 28. října před Domem kultury města Ostravy, estetizace zastávky Karolina na stejné ulici a rekonstrukce parovodu v ulici Nádražní výrazně zasáhnou do páteřní trasy hromadné dopravy ve městě, především směrem do centra.

Výměna kolejí u Domu kultury

U Domu kultury se bude jednat o kompletní výměnu konstrukce tramvajové trati v délce 400 metrů. Současný kolejový svršek bude nahrazen unikátní pevnou jízdní drahou, která zajistí tišší provoz tramvají. Nové bude i vybavení zastávky Krajský úřad. Investice vyjde na 80 milionů korun.

V souvislosti s tím bude od 1. července do 16. srpna dojde k úplné silniční uzavírce ulice 28. října v úseku mezi ulicemi Bozděchova a Na Jízdárně. Objízdná trasa auta bude vedena ulicemi Železárenskou a Výstavní. Tramvaje budou odkloněny přes Vítkovice. V uzavřeném úseku bude zajištěna náhradní autobusová doprava.

Modernizace zastávky Karolina

Dalším výrazným zásahem do hlavního tahu středem města bude estetizace zastávky Karolina. Nová stanice nabídne rozšířené zastřešení i širší přechod pro chodce. Světelná technologie udělá ze zastávky vizuálně atraktivnější část města. Investice vyjde na 30 milionů korun. Rovněž tato úprava s sebou přinese uzavření části ulice 28. října, a to v úseku od ulice Poděbradova po ulici Na Karolině. Úplná uzavírka je v plánu od konce července do září 2024.

Nová podoba zastávky Karolina v Ostravě.Zdroj: Vizualizace DPO

Objízdná trasa pro automobily povede po ulicích Těžařská a K Trojhalí. Tramvajová doprava bude po většinu času v provozu, s výjimkami tří zářijových víkendů, kdy DPO počítá s výlukami. Na místě vzniknou nová provizorní tramvajová nástupiště. Autobusy linek 21, 81 a 99 budou od 1. července zastavovat na provizorních nástupištích na ulicích Těžařská a Poděbradova.

Rekonstrukce parovodu omezí Nádražní ulici

Třetí úpravou na páteřní trase centrem města bude rekonstrukce parovodu v ulici Nádražní. Ta se uskuteční od 1. července do 1. září konkrétně v prostoru mezi tramvajovou zastávkou Muglinovská a křižovatkou Nádražní s ulicií Myslbekova.

Automobily budou odkloněny do ulic Suchardova, Sokolská třída a Muglinovská. V úseku mezi zastávkami Důl Jindřich a Hlavní nádraží bude zajištěna náhradní autobusová doprava.