„Na festival Colours of Ostrava se prodalo 2 700 jízdenek v celkové hodnotě více než 675 tisíc korun. Na festival Beats for Love se prodalo dva tisíce kusů jízdenek v celkové hodnotě přes pět set tisíc korun. Oproti loňskému roku je to nárůst o dvaadvacet procent,“ vykládá Šnoblová.

Festivalovou jízdenku připravil DPO pro návštěvníky velkých kulturních a sportovních akcí poprvé již v roce 2018. Speciální zvýhodněná jízdenka umožňuje účastníkům vybraných akcí cestovat MHD levněji, sedmidenní festivalová jízdenka je v ceně standardní třídenní jízdenky.

„Těší nás, že o festivalovou jízdenku je každý rok velký zájem. Festivalová jízdenka cílí hlavně na návštěvníky města, kterým chceme ukázat, že Ostrava má moderní a přívětivou MHD,“ říká generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.