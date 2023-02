Za čtyři roky následovalé album druhé, s názvem Torus. Z tohoto alba bylo vydáno i několik singlů, které se umístily v UK Singles Chart v top 25. V Ostravě si našel čas i na rozhovor pro Deník - více zde.

Jak dlouho trvá příprava na zajištění tak známého headlinera, jakým je například Sub Focus? Na to jsme se zeptali Matyáše Ožany (alias Mathiass O'zana), který je odpovědný nejen za marketing a PR ostravského klubu Fabric, ale zároveň je šéfem marketingu největšího středoevropského festivalu elektronické hudby Beats for Love.

Sub Focus alias Nick Douwma pro Deník v Ostravě: Rád hraji v malých klubech

Jak dlouho trvá příprava na zajištění tak známého headlinera, jakým je například Sub Focus?

Matyáš: Nejdéle trvá tzv. booking, neboli zajištění umělce, což obnáší jednání s jeho managementem nebo agenturou, se kterými se musí schválit vizuální stránka akce a další podrobnosti. Ohledně marketingu konkrétně tato akce vyšla výborně, kéž by takto fungovaly všechny akce (smích). Tuto akci jsme oznámili a po týdnu začal předprodej vstupenek, které byly během jednoho dne kompletně vyprodány. Jelikož je toto jméno unikátní a jedná se o špičku v rámci drum and bass, nebylo potřeba tuto akci speciálně propagovat. Navíc konkrétně Česká republika je v současnosti Mekkou drum and bassové hudby.

Je těžké dostat k nám taková velká jména?

Matyáš: Lidé okolo klubu Fabric se pohybují v drum and bassové scéně již dlouho, což nám velice pomáhá, jako zavedenému klubu. Máme pouze omezení v tom, jaké umělce si můžeme finančně dovolit a také co nám dovolí kapacita klubu. Nicméně co se týče zajištění umělců, neděláme rozdíl mezi “velkými” a “malými”, každý DJ má u nás zajištěný ten nejlepší zvuk a postaráme se o něj i v backstage.

Pomáhá také název klubu Fabric? Vzhledem k tomu, že v Londýně je také nejznámější klub s názvem Fabric?

Matyáš: Překvapivě oba kluby vznikly ve stejné době. Nejedná se o žádnou franšízu ani spolupráci, oba kluby vznikly nezávisle na sobě. Dokonce nás londýnský Fabric kontaktoval s žádostí o změnu názvu klubu kvůli této shodě, ale vzhledem k tomu, že po nás začaly vznikat další Fabric kluby v různých městech Evropy, už tato žádost neměla opodstatnění. Nicméně londýnského Fabricu si velmi vážíme.

Ptali se: Katarina Andršová a Jiří Baran

