MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: Ostravští strážníci pomohli ženě s porouchaným invalidním vozíkem

Tábor pro děti, které kvůli své diagnóze už prošli terapií ve stacionáři, má pevně stanovený program. „I přes prázdniny zde mají režim. Což je pro děti samo o sobě terapeutické. A naučí se tady mechanismy, jak zvládat pro ně obtížné situace,“ přiblížil terapeutickou část týdenního programu vedoucí lékař dětské psychiatrie Oddělení psychiatrického FN Ostrava Jan Uhlíř.

Téma tábora, který je pro většinu jeho účastníků jedinou možností, jak strávit týden se svými vrstevníky, zůstalo stejné jako loni. „Aktivity jsme po loňské zkušenosti trochu upravili, vylepšili a časově uzpůsobili tempu dětí,“ dodala vedoucí sociální služby multidisciplinárního týmu pro děti Adéla Kramná.

| Video: Youtube

Zdravotníci hlavně usilují o to, aby se děti v novém kolektivu cítily dobře a něco nového se naučily. „Ukázalo se, že když děti toto absolvují, tak lépe nastupují do školy, do kolektivu. Naučí se, jak ty svoje stavy, svoje frustrace, lépe zvládat,“ dodal doktor Uhlíř.

Denní dětský stacionář Oddělení psychiatrického FN Ostrava zatím stále jako jediný v České republice poskytuje komplexní ambulantní péči mladším školním dětem. Funguje od roku 2022, kdy byl otevřen nový psychiatrický pavilon. Obvykle měsíční terapii, spojenou se školní výukou, absolvuje skupina maximálně 11 dětí.