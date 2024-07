Vzhledem k tomu, že se fixační mřížka je vyrobená z uhlíkových vláken, je manipulace s ní značně odlišná od toho, co pacienti zažívali a zažívají se sádrou. Materiál je nejprve několik minut rozehříván ve speciální troubě, aby bylo možné jeho tvar upravovat. „Potom ortézu přiložíme na postiženou končetinu a naformujeme tak, aby to pacienta nikde netlačilo, ale zároveň aby byla zlomená část pevně zafixovaná. Velmi dobře se nám s tím manipuluje,“ řekl sanitář kliniky Radim Knauer, který má mnohaleté zkušenosti s tradičním sádrováním zlomených končetin.

| Video: Youtube

Pomůcka se vyrábí v několika velikostech. A to jak na horní, tak i dolní končetiny. A je možné ji použít i vícekrát. Její cena se pohybuje od 2 500 do 4 400 korun. Dětem do 18 let přispívá Všeobecná zdravotní pojišťovna částkou 1500 korun.